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Фигурное катание. Белоруска Виктория Сафонова победила на международном турнире в Нур-Султане

29 октября 2021 20:01
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Новости Беларуси. Обладательница олимпийской лицензии в женской одиночке белоруска Виктория Сафонова одержала уверенную победу на международном турнире по фигурному катанию Мемориал Дениса Тена в казахстанском Нур-Султане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Фигурное катание. Белоруска Виктория Сафонова победила на международном турнире в Нур-Султане-1

28 октября наша фигуристка чисто откатала заявку в короткой программе и вырвалась в лидеры. А 29 октября Сафонова была лучшей в техническом плане и получила одни из самых высоких оценок за компоненты. По итогам двух видов сумма Виктории составила 190,06 балла. Эти цифры позволили стать победительницей турнира, опередив ближайшую соперницу почти на 11 баллов.

# Фигурное катание # Виктория Сафонова # Фотофакт

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