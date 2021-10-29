Фигурное катание. Белоруска Виктория Сафонова победила на международном турнире в Нур-Султане

Новости Беларуси. Обладательница олимпийской лицензии в женской одиночке белоруска Виктория Сафонова одержала уверенную победу на международном турнире по фигурному катанию Мемориал Дениса Тена в казахстанском Нур-Султане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

28 октября наша фигуристка чисто откатала заявку в короткой программе и вырвалась в лидеры. А 29 октября Сафонова была лучшей в техническом плане и получила одни из самых высоких оценок за компоненты. По итогам двух видов сумма Виктории составила 190,06 балла. Эти цифры позволили стать победительницей турнира, опередив ближайшую соперницу почти на 11 баллов.