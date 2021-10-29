«Беларусь уже на карте конькобежного мира». Кто представит нашу страну на Играх в Пекине

Новости Беларуси. Олимпийские игры не за горами, спортсмены вовсю ведут борьбу за заветные пропуски в Пекин. Белорусские конькобежцы в том числе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Кто и как сможет отправиться в Поднебесную – в материале Юлии Силипицкой.

Лицензии в Пекин в конькобежном спорте атлеты смогут получить только после формирования олимпийского рейтинга. Это случится, когда завершится четвертый этап Кубка мира. Первый стартует в Польше 13 ноября. Все турниры пройдут в течение месяца. В Пекин отправятся те, кто смог войти в топ-12 – топ-28, в зависимости от дисциплины.

Однако есть конькобежцы, которые уже смело могут говорить о том, что заветный квиток у них в кармане. В начале сезона состоялись международные старты, где можно было выполнить олимпийский норматив. Белорусы успешно справились с этой задачей, и теперь трое как минимум могут рассчитывать на поездку в Поднебесную. Но главком очень амбициозен и хочет большего. Шанс побороться за олимпийские лицензии есть у большего количества наших ребят.

Сергей Минин, главный тренер национальной команды Беларуси по конькобежному спорту:

Мы за последние четыре года сделали движения по доступным квотам на каждую из дистанций на этапах Кубка мира. От одной до трех, даже у девчонок сейчас есть четыре квоты, чтобы выступать на длинных дистанциях. Поэтому сейчас есть такой факт, что у девчонок можно выставлять 13 абсолютно разных имен, у ребят – 9, если не ошибаюсь. Довольно масштабно мы расширили наше представительство, и Беларусь уже на карте конькобежного мира.

На чемпионате страны спортсмены борются не только за титул, но и за право попасть в команду, которая отправится в квалификационный вояж главных игр четырехлетия. В стартовый день чемпионата Беларуси конькобежцы разыграли награды в спринте, где не было равных Анне Нифонтовой и Игнату Головатюку. Несмотря на то, что ребята выполнили олимпийский норматив, они наравне со всеми отбираются на предстоящие этапы Кубка мира.

Анна Нифонтова, чемпионка страны по конькобежному спорту:

Это отбор, как и у всех стран, сейчас проходит в Голландии, России, Польше – везде проходят отборы. И я, естественно, тоже выхожу на старт, чтобы отобраться. У нас девочки конкурентоспособные, и мы все показываем уровень, чтобы отобраться, нормативы выполняем.

Илья Головатюк, чемпион страны по конькобежному спорту:

Радует то, что конкуренция появилась, ребята растут. Я их подтягиваю чуть-чуть, они меня подтягивают – уже веселее. И мечтаем брать медали на Олимпиаде, Кубках мира. Уже всерьез можно задуматься об этом.