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«Беларусь уже на карте конькобежного мира». Кто представит нашу страну на Играх в Пекине

29 октября 2021 20:00
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Новости Беларуси. Олимпийские игры не за горами, спортсмены вовсю ведут борьбу за заветные пропуски в Пекин. Белорусские конькобежцы в том числе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кто и как сможет отправиться в Поднебесную – в материале Юлии Силипицкой.

«Беларусь уже на карте конькобежного мира». Кто представит нашу страну на Играх в Пекине-1

Лицензии в Пекин в конькобежном спорте атлеты смогут получить только после формирования олимпийского рейтинга. Это случится, когда завершится четвертый этап Кубка мира. Первый стартует в Польше 13 ноября. Все турниры пройдут в течение месяца. В Пекин отправятся те, кто смог войти в топ-12 – топ-28, в зависимости от дисциплины.

«Беларусь уже на карте конькобежного мира». Кто представит нашу страну на Играх в Пекине-4

Однако есть конькобежцы, которые уже смело могут говорить о том, что заветный квиток у них в кармане. В начале сезона состоялись международные старты, где можно было выполнить олимпийский норматив. Белорусы успешно справились с этой задачей, и теперь трое как минимум могут рассчитывать на поездку в Поднебесную. Но главком очень амбициозен и хочет большего. Шанс побороться за олимпийские лицензии есть у большего количества наших ребят.

«Беларусь уже на карте конькобежного мира». Кто представит нашу страну на Играх в Пекине-7

Сергей Минин, главный тренер национальной команды Беларуси по конькобежному спорту:
Мы за последние четыре года сделали движения по доступным квотам на каждую из дистанций на этапах Кубка мира. От одной до трех, даже у девчонок сейчас есть четыре квоты, чтобы выступать на длинных дистанциях. Поэтому сейчас есть такой факт, что у девчонок можно выставлять 13 абсолютно разных имен, у ребят – 9, если не ошибаюсь. Довольно масштабно мы расширили наше представительство, и Беларусь уже на карте конькобежного мира.

«Беларусь уже на карте конькобежного мира». Кто представит нашу страну на Играх в Пекине-10

На чемпионате страны спортсмены борются не только за титул, но и за право попасть в команду, которая отправится в квалификационный вояж главных игр четырехлетия. В стартовый день чемпионата Беларуси конькобежцы разыграли награды в спринте, где не было равных Анне Нифонтовой и Игнату Головатюку. Несмотря на то, что ребята выполнили олимпийский норматив, они наравне со всеми отбираются на предстоящие этапы Кубка мира.

«Беларусь уже на карте конькобежного мира». Кто представит нашу страну на Играх в Пекине-13

Анна Нифонтова, чемпионка страны по конькобежному спорту:
Это отбор, как и у всех стран, сейчас проходит в Голландии, России, Польше – везде проходят отборы. И я, естественно, тоже выхожу на старт, чтобы отобраться. У нас девочки конкурентоспособные, и мы все показываем уровень, чтобы отобраться, нормативы выполняем.

«Беларусь уже на карте конькобежного мира». Кто представит нашу страну на Играх в Пекине-16

Илья Головатюк, чемпион страны по конькобежному спорту:
Радует то, что конкуренция появилась, ребята растут. Я их подтягиваю чуть-чуть, они меня подтягивают – уже веселее. И мечтаем брать медали на Олимпиаде, Кубках мира. Уже всерьез можно задуматься об этом.

«Беларусь уже на карте конькобежного мира». Кто представит нашу страну на Играх в Пекине-19

На 3-тысячной дисциплине не было равных Марии Зуевой, в пяти километрах победил Егор Доморацкий. В команду на квалификационные турниры претендуют 150 наших конькобежцев со всей страны. Для участия в отечественном чемпионате у ребят также были временные пропуска, соответствующие мастеру спорта. В программе 30 октября значится дисциплина 1 000 метров и командная гонка.

# Белорусские спортсмены # Юлия Силипицкая # Мария Зуева # Сергей Минин # Анна Нифонтова # Илья Головатюк # Егор Доморацкий # Фотофакт

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