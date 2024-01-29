Фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали за допинг на четыре года

Отстранение будет отсчитываться с 25 декабря 2021 года. CAS постановил, что все результаты Валиевой с этого момента должны быть аннулированы. После положительной допинг-пробы спортсменка выиграла олимпийское золото в командном турнире, чемпионат Европы 2022 года, завоевала серебро на чемпионате России в том же году и бронзу в 2023-м. Комиссия CAS утверждает: Валиева не смогла доказать, что нарушила антидопинговые правила неумышленно. В документе оговаривается, что вопрос лишения наград будут рассматривать соответствующие спортивные организации. У сторон есть право подать апелляцию в Федеральный трибунал Швейцарии в течение 30 дней по ограниченным основаниям.