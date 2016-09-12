Беларусь примет чемпионат мира по муай-тай в мае 2017 года

Новости Беларуси. Беларусь примет чемпионат мира по муай-тай. Сильнейшие бойцы планеты соберутся в Минске в мае 2017 года. Соответствующее письмо 12 сентября было получено из Международной федерации таиландского бокса.

Наша сборная давно и прочно входит в элиту мирового муай-тай. Представители Синеокой еще ни разу не возвращались с топ-турниров с пустыми руками. Таких бойцов, как Андрей Кулебин, Дмитрий Валенд, Дмитрий Шакута, Алексей Игнашов, Виталий Гурков и многих других хорошо знают за рубежом. За всю историю проведения чемпионатов мира победить родоначальников тайского бокса в общекомандном зачете удалось только нам.

Беларусь уже не раз организовывала профессиональные бойцовские вечера. Сейчас же нам доверено право провести главный старт года среди любителей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:

Мы хотим сделать этот чемпионат просто праздником спорта и в то же время мы хотим сделать презентацию своей страны, показать, какие у нас замечательные люди, какой у нас замечательный город. И мы хотим этот праздник еще приурочить к Дню Победы. Конечно, это большая радость не только лично для меня, для всех спортсменов, тренеров. Представляете, 126 стран-членов Международной федерации нам доверили такое право. Я думаю, что это волнительно, и в то же время нас ждет напряженный труд. Я уверен в нашей команде. У нас замечательные не только спортсмены, но и тренеры, организаторы. Поэтому мы провели не один профессиональный турнир на высоком уровне. И я думаю, что при поддержке официальных органов, всех наших добрых друзей, партнеров мы проведем чемпионат мира на достойном уровне и еще раз покажем, что такое Беларусь.