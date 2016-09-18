Фестиваль «Гонка легенд – звезды биатлона за мир» посетил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Начнем с события, которое сегодня собрало тысячи зрителей. Под Минском проходит фестиваль «Гонка легенд – звезды биатлона за мир». Гостем праздника стал и Президент Беларуси.

Уже состоялись основные старты и в ближайшие минуты в Раубичах наградят сильнейших. В Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта сейчас работает съемочная группа СТВ.

Буквально сейчас мы слышим, как ведущий «Гонки легенд» Дмитрий Губерниев анонсирует, что уже через 3 минуты начнется церемония награждения «Гонки легенд». О том. Как разрешилась интрига спортивных стартов чуть позже. А пока отмечу, что съехалось неимоверное количество болельщиков в Раубичи, в том числе из других стран. Не зря организаторы увеличили вместимость трибун. Еще бы – ведь это уникальная возможность увидеть сразу столько именитых спортсменов. Сегодня к болельщикам присоединился и глава государства. Как истинный поклонник спорта Александр Лукашенко не мог пропустить самое ожидаемое событие этой осени.

В Раубичах, ставших для биатлонистов почти вторым домом, Президента встречали Надежда Скардино и победительница юниорского чемпионата мира Дарья Блашко.

Президент тепло поприветствовал болельщиков. На трибунах настоящий семейный праздник. Болельщики пришли вместе с малышами. Тем временем между стартами в шатре общения с Президентом ждали знаменитые биатлонисты. Компанию им составили король биатлона Бьерндален и комментатор Дмитрий Губерниев. В неформальной беседе обменялись спортивными шутками и, конечно, поговорили о планах на будущее. Президент отметил растущую популярность «Гонки легенд» и ее уровень. И, конечно, в следующем году традиция будет продолжена.

Прежде чем глава государства занял место на трибуне, на память общее фото. Не отпустили Александра Лукашенко и без подарков. Общее фото с автографами всех участников гонки. И также от себя и Дарьи Домрачевой презентовал на память главе государства подарок и Уле-Эйнар Бьерндален.

Все участники гонки обрадовались личному приглашению Дарьи Домрачевой. Самой идейной вдохновительницы сегодня не было. Она поприветствовала поклонников и участников виртуальным обращением. Страсти здесь кипели нешуточные, несмотря на то, что статус у этого турнира непрофессиональный. Те, кто недавно был яростными соперниками, сегодня встречаются как настоящие друзья. Многие биатлонисты приехали с семьями. Все отмечают уникальность этой гонки. Нигде не встретишь столько знаменитостей вместе. Также говорят о том, что этот комплекс может принимать соревнования самого высокого уровня.

Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион, многократный призер чемпионатов мира:

Я посмотрел чемпионат мира по хоккею, когда президент Международной федерации хоккея сказал, что это лучший чемпионат мира за всю историю. Я говорил с Ириной Виннер. Когда чемпионат Европы был по художественной гимнастике, она сказала, что организация на самом высочайшем уровне. Я скажу: не только биатлон, любой вид спорта, который будет проводиться на территории Беларуси, будет иметь огромнейший успех в плане организации, гостеприимства, профессионализма, судей. Это самый высокий уровень.

Максим Рыженков, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Я не буду ни за кого болеть, потому что самое главное здесь не призовые места. А что такие именитые спортсмены приезжают своим примером приобщить Беларусь к биатлону, показать пример здорового образа жизни, хорошей физической формы даже в том возрасте, в котором они находятся сегодня, дать положительный заряд энергии всем белорусским болельщикам. Вот это самое главное. А кто победит – это не суть важно.

Не сравнить те эмоции, которые получаешь вживую, наблюдая такие звездные страты по сравнению с телетрансляциями.

Итак, в масс-старте среди женщин победила немка Катрин Ланг, среди мужчин – россиянин Сергей Тарасов.

Прямо сейчас началась церемония награждения представителей СМИ. У них также был свой старт. Команда СТВ оказалась не промах, к финишу пришла шестой.

Венсан Дефран, чемпион Олимпийских игр, многократный призер чемпионатов мира:

Как вы знаете, наши карьеры уже давно в прошлом, но сейчас мы все еще фанатеем по биатлону. Это здорово, что у нас есть возможность окунуться в спортивную атмосферу вновь благодаря вам, Минску и Дарье Домрачевой. Это очень здорово, это действительно уникальное событие. И для нас действительно здорово быть здесь.

Кати Вильхельм, трехкратный олимпийский чемпион, многократный призер чемпионатов мира:

Мы очень рады участвовать в гонке, все очень хорошо организовано. Так много зрителей. Минск классный город. Вчера успели побывать на экскурсии, посмотреть столицу. Все очень чисто, красиво. Впечатляет и спортивная инфраструктура в Раубичах.

Как рассказали участники, они готовы собраться таким же составом и в следующем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.