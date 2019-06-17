Федерация баскетбола о ЧБ: «Рабілі так, як будзе на Еўрапейскіх гульнях»

Новости Беларуси. В Минске завершился первый чемпионат Беларуси по баскетболу в формате 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во второй игровой день определилась сильнейшая дружина среди мужских команд. В поединке за золото сошлись «Беларусь-1», составленная из игроков национальной сборной, и «Mr. Magic».

Ожидаемо, победа осталась за первой командой – 21:14. Однако финал вряд ли можно назвать лёгким. На старте встречи сборникам пришлось догонять соперников.

В матче за бронзу «Росэнергоатом» обыграл «Bricks» – 21:15. Противостояния развернулись на Palova-Arena, а сам турнир проходил в формате тестового ко II Европейским играм.

Анастасия Маринина, генеральный секретарь – исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола:

Гэта Palova-Arena і яна цалкам трансфармавалася. Таму мы ўсё рабілі так, як будзе на Еўрапейскіх гульнях. Не думаю, што ўсе хваляваліся, кожны рабіў сваю працу, кожны ведаў, што трэба зрабіць, каб спаборніцтвы прайшлі на высокім узроўні.