Федерации биатлона Беларуси и Японии подписали договор о сотрудничестве

Новости Беларуси. Во время проведения юниорского чемпионата мира по биатлону состоялось событие, крайне важное не только для стреляющих лыжников, но и для всего белорусского спорта в целом.

Нашу страну с официальным визитом посетил президент Японской федерации биатлона Хироаки Ибе.

19 февраля в здании НОК был подписан договор о сотрудничестве между федерациями Беларуси и Японии. Данное соглашение предусматривает обмен опытом в вопросах развития детско-юношеского спорта и подготовки национальных команд.

С белорусской стороны в мероприятии приняли участие генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов, а также руководитель Белорусской федерации биатлона Валерий Вакульчик, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хироаки Бие, президент Федерации Биатлона Японии:

Я познакомился с вашими биатлонными тренерами в декабре, когда они приезжали в Японию и изучали спортивные объекты. Мы решили, что было бы неплохо обмениваться опытом. Кроме того, Япония готова предоставить вашим спортсменам базы для тренировок накануне Олимпиады 2018 года. У нас есть хороший биатлонный центр на острове Хокайдо.

Валерий Вакульчик, председатель Белорусской федерации биатлона:

Понятно, что зимний период у нас не самый продолжительный. У них остров Хокайдо находится на севере Японии, там есть снег, он долго лежит. Поэтому мы заинтересованы и эту базу использовать. И, самое главное, накануне Олимпийских игр 2018 года акклиматизация.