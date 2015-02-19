Юниорский чемпионат мира по биатлону-2015: итоги второго дня соревнований

Новости Беларуси. В «Раубичах» 19 февраля продолжилось мировое первенство по биатлону. Утром в индивидуальной гонке юниорок победила украинка Юлия Журавок. Стали известны имена призеров среди юниоров. В старте участвовал и фаворит белорусской команды Виктор Кривко.

Поводя итоги второго дня юниорского мирового первенства, вспомним, что в индивидуальной гонке среди юниорок на 12,5 км лучшим результатом наших спортсменок стала лишь 21 позиция. Зато куда больше порадовали наши стреляющие лыжник.

Виктор Кривко, лидер нашей юниорской сборной, к финишу пришел с шестым временем. Совсем неплохо в сравнении с утренней гонкой. А Максим Воробей стал восьмым. Таким образом, сразу два наших аса лыж и винтовок попали в десятку лучших.

Победителем «индивидуалки» стал француз Аристид Бегю. Но больше всех поразил тренер российской команды. Стараясь подсказать что-то Александру Дедюхину, наставник в обнимку с лыжными палками бежал, едва ли не обгоняя своего подопечного. Но в результате спортсмен ускорился, потом рухнул от усталости после финиша, но в итоге стал вторым.

Александр Дедюхин, участник чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Россия):

Я получал информацию по ходу дистанции, я знал, как идут соперники, как я иду. Это помогает. Уже настраиваешься на что-то, где-то поработать, где-то нужно побыстрее, где-то «посидеть».

Аристид Бегю, победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Франция):

У меня была большая конкуренция. Но я надеялся, что у меня все получится. Треки отличные, я в хорошей форме, мне все понравилось, я очень рад.

Виктор Кривко, участник чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Беларусь):

Начал более резво, потом понял, что лыжи сегодня не особо работали именно в подъем. На спуске очень хорошо ехали, я был доволен на спуске, как они катили. Но на первом рубеже все выстрелы ушли чуть левее центра и два из них ушли в «молоко». Поэтому мне тренеры сказали дать правку. Я сделал поправку и уже на следующей лежке пришел к центру. Сейчас своим ходом, функциональной подготовкой не особо доволен, поэтому на спринт пока не могу ничего заранее говорить. Но буду стараться показать все.

19 февраля программа соревнований в «Раубичах» завершена, но болельщики еще не разъезжаются. Любители спорта переместились в зону гостеприимства. А журналисты и фотографы – в пресс-центр, чтобы оперативно рассказать читателям и зрителям о самых свежих результатах с лыжни в «Раубичах».

Репортеры отмечают не только победы или поражения спортсменов из своих стран, но и высокий уровень организации юниорского первенства в Беларуси.

Вильда Гургард, журналист (Норвегия):

Мне очень понравился ваш стадион, организация чемпионата на высоком уровне. У вас, конечно, хороший снег и хорошие склоны. Я надеюсь, что это поможет норвежской сборной выиграть этот чемпионат. Мне еще очень понравился город Минск. Он большой, светлый. Я была здесь вечером, здесь все было очень красиво, производит очень хорошее впечатление.

Луи Малкнет, журналист (Италия):

Стадион очень большой, такого стадиона нет даже в Германии. Длинные спуски, отличные трассы. Одним словом, хорошо.

Спортсмены были замечены не только на лыжне. Участники первого дня соревнований приходили поболеть за коллег по команде, а в перерывах между гонками занимались шопингом, покупали сувениры, причем особенной страстью к покупкам запомнились китайские спортсмены.

Сегодня как-то не по-биатлонному, а скорее по-весеннему потеплело. Но победители негативно о погоде не отзывались, в то время как спортсмены, которые заняли позиции куда поскромнее, напротив, сетовали то на то, что лыжи не едут, то на сам внезапный климатический плюс.

Чемпионат мира завершится в ближайший вторник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За призовые места борется более чем четыре сотни стреляющих лыжников. Очередные старты – 20 февраля.