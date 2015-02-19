Юниорский чемпионат мира по биатлону-2015: второй день соревнований

Новости Беларуси. На днях Минск стал еще одной площадкой, которая собрала около 4 десятков стран, на этот раз спортивной. В «Раубичах» продолжается мировое первенство по биатлону среди юношей и юниоров.

Буквально за полчаса пред стартом спортсменки отказывались от интервью и старались избегать камер. Юниорки берегли силы перед индивидуальной гонкой. Активно работали, в том числе и на камеру, наверное, только сервисмены. В такую погоду — утром в «Раубичах» шел снег — лыжи требует отдельного ухода. Впрочем, тренеры не теряли оптимизма, хотя и делали прогнозы с осторожностью.

Илмас Бритис, тренер (Литва):

Фавориты, конечно, есть. Наверное, та же россиянка Кайшева. Думаю, не только она одна. Конкурентов много тут, все, кто выйдет на старт.

Друг за другом на старт вышли более 60 спортсменок. Среди них и 4 белорусских биатлонистки. Трасса была достаточно сложной. Против лыжниц играла погода: снег и ветер усложнили гонку. В итоге белоруска Анастасия Кунец финишировала 21. А вот лучший результат у спортсменки из Украины.

Тем временем к гонке готовились юниоры. Еще задолго до старта определились фавориты гонки, среди них и лидер белорусской команды Виктор Кривко. В индивидуальной гонке он составил конкуренцию и французам, и норвежцам. В итоге Кривко финишировал 6. И это пока лучший результат у белорусов.

Виктор Кривко, участник чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Беларусь):

Сейчас своим ходом, функциональной подготовкой не особо доволен, поэтому на спринт пока не могу ничего заранее говорить. Буду стараться.

Лучшим из лучших стал француз Аристид Бегю. Этот молодой лыжник входит в десятку самых перспективных юниоров мира. Серебро у российского спортсмена Александра Дедюхина. Бронзовая медаль отправится в Норвегию. Кстати, тренер российского спортсмена не покидал своего подопечного даже на трассе.

Александр Дедюхин, участник чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Россия):

Я получал информацию по ходу дистанции, я знал, как идут соперники, как я иду. Это помогает. Уже настраиваешься на что-то, где-то поработать.

Впечатлили спортсменов не только снежные склоны в «Раубичах» и масштаб стадиона, но и поддержка зрителей, которые активно болеют за всех стреляющих лыжников.

Болельщики:

— Яро болели, поддерживали нашу страну. Всем аплодировали, старались поддерживать ребят.

— Биатлон мы очень любим и будем болеть за наших всеми силами.

Таким был второй день чемпионата. Соревнования в «Раубичах» продолжатся до 24 февраля. 20 февраля на старт выйдут девушки и юноши до 19 лет. Они поборются за награды в спринте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.