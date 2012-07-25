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Фанаты македонской футбольной команды «Вардар» устроили ночную провокацию против БАТЭ

25 июля 2012 10:38
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Новости Беларуси. Во втором часу ночи в канун матча квалификационного раунда Лиги чемпионов между македонским «Вардаром» и белорусским БАТЭ около сотни македонских фанатов пришли к отелю «Aleksandar Palace» в Скопье, где остановились борисовчане, сообщает ctv.by со ссылкой на «Прессбол».

Фанаты «Вардара» ходили вокруг здания отеля, посредством скандирований, трещёток, барабанов славили свой клуб и обещали гостям неприятности в предстоящей игре. Демонстрация продолжалась около получаса.

По прогнозам букмекеров, борисовчане являются фаворитами в противостоянии. Британская букмекерская контора William Hill оценивает победу БАТЭ коэффициентом 1.80, ничья — 3.30, победа македонского клуба 3.80.

Справка ctv.by

Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Вардар - БАТЭ состоится 25 июля. Начало в 21.00 по белорусскому времени.

# ФК БАТЭ

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