Олимпиада-2012. В Олимпийской деревне в Лондоне торжественно поднят белорусский флаг

Новости Великобритании. В Олимпийской деревне в Лондоне 22 июля вечером торжественно поднят белорусский флаг. Церемонию украсило яркое костюмированное представление с песнями и танцами, которое разыграли актеры молодежного театра. Основной лейтмотив – лондонская Олимпиада дает шанс стать чемпионом каждому.

До старта главных состязаний планеты остаются считанные дни. В столицу Великобритании уже прибыла часть белорусских спортсменов и тренеров. Остальные прилетят в Лондон 25 июля. В составе нашей команды одни из сильнейших атлетов планеты. В этот раз они представят Беларусь в 25 видах спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.