Олимпиада 2012. Новости Олимпиады будут транслировать в Twitter

Новости Олимпиады. Впервые в истории следить за событиями Олимпийских игр можно будет в Twitter. Сервис микроблогов стал официальным комментатором соревнований в Лондоне. В микроблоге будут размещаться ссылки на новости, видеосюжеты, интервью со спортсменами и тренерами. В рамках проекта сотрудники компании Twitter будут собирать на специальной странице группы London2012 (в нем уже почти 1 млн подписчиков) комментарии родственников и фанатов участников Игр, а также ведущих телеканала NBC, сообщает ctv.by со ссылкой The Wall Street Journal. Официальные сообщения будут размещаться на разных языках, в том числе и на русском.

Напомним, Олимпийские игры пройдут в Лондоне с 27 июля по 12 августа. На соревнованиях будут разыграны 302 комплекта медалей.