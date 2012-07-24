Олимпиада 2012. Официальный вояж для белорусского туриста - около 5 000 евро

Новости Беларуси. Поездка в качестве болельщика-туриста в Лондон в период проведения Олимпийских игр с 27 июля по 12 августа - весьма дорогое удовольствие, сообщает ctv.by со ссылкой на «Народную газету».

Минские турфирмы предлагают олимпийский вояж в Лондон на 5-7 дней за 4-5 тысяч евро. В стоимость входит перелет, виза, завтраки и обеды в отеле, плюс билеты на соревнования. За день пребывания придется выложить 800-900 евро. И, видимо, это минимум.

А если попытаться самому организовать себе тур? Наверняка будет дешевле, но посуетиться придется.

Статьи расходов белорусского туриста на Олимпиаде-2012:

1. Перелет: из Минска - от 250 евро. Попасть в олимпийскую столицу можно и поездом. Это дешевле, но с пересадками. Например, до Берлина (это 109 евро) потом - до Парижа, а там - прямой экспресс до Лондона (через тоннель под Ла-Маншем).

2. Проживание в отеле: от 50 евро и более. Понятно, что 50 евро - весьма скромный вариант, в местах, откуда Биг-Бен не виден. Возможен вариант проживания в гостиницах типа общежития, где можно остаться на ночь за 25 евро.

3. Билеты на соревнования. Самые дорогие на церемонию открытия Игр-2012 - от 20,12 до 2012 фунтов (от 25 до 2600 евро). Стоимость билетов на соревнования по разным видам спорта - от 25 евро. Самыми дорогими, как сообщают организаторы, будут билеты на финал забега на 100 м у мужчин - максимум 930 евро.

4. Питание. Даже если припасти хороший кусок сала и пару палок копченой колбасы, много сэкономить не удастся, потому что придется покупать напитки, мороженое, булочки и др. Уже сегодня стоимость бутылки воды в центре британской столицы выше 2 евро.

Справка ctv.by

По информации Посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в Беларуси визы для пребывания в стране в сроки, совпадающие с днями проведения Олимпийских игр в Лондоне, получили 200 белорусских граждан.