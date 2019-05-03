«Здесь любой номер почётен». Состоялась жеребьёвка турнира по художественной гимнастике на II Европейских играх

Пока еще официально не объявлено, кто из белорусок выступит на Играх в Минске в индивидуальной программе, но уже стало известно, что наша участница выйдет на ковер под шестым номером. В групповых упражнениях наши девушки и вовсе стартуют под первым номером.

Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Здесь любой номер почетен – все собираются сильнейшие. Для Беларуси первый номер на Олимпийских играх настолько привычен: у нас Марина Лобач была первой, Инна Жукова выступала первая.... Мы к нему привыкли и очень радуемся, что традиции не нарушены: первые начинают и выигрывают.

Также прошла жеребьевка и для представителей спортивной акробатики в рамках II Европейских игр. По итогам чемпионата мира-2018, восемь лучших команд в женских групповых упражнениях и столько же в смешанных парах получили право выступить на II Европейских играх в Минске.