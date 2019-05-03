Прямой эфир

«Здесь любой номер почётен». Состоялась жеребьёвка турнира по художественной гимнастике на II Европейских играх

03 мая 2019 08:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске состоялась жеребьевка турнира по художественной гимнастике в рамках II Европейских игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Здесь любой номер почётен». Состоялась жеребьёвка турнира по художественной гимнастике на II Европейских играх-1

«Здесь любой номер почётен». Состоялась жеребьёвка турнира по художественной гимнастике на II Европейских играх-3

Пока еще официально не объявлено, кто из белорусок выступит на Играх в Минске в индивидуальной программе, но уже стало известно, что наша участница выйдет на ковер под шестым номером. В групповых упражнениях наши девушки и вовсе стартуют под первым номером.

«Здесь любой номер почётен». Состоялась жеребьёвка турнира по художественной гимнастике на II Европейских играх-6

Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:
Здесь любой номер почетен – все собираются сильнейшие. Для Беларуси первый номер на Олимпийских играх настолько привычен: у нас Марина Лобач была первой, Инна Жукова выступала первая.... Мы к нему привыкли и очень радуемся, что традиции не нарушены: первые начинают и выигрывают.

Тестовый турнир по художественной гимнастике и акробатике пройдёт в Минске накануне II Европейских игр

Также прошла жеребьевка и для представителей спортивной акробатики в рамках II Европейских игр. По итогам чемпионата мира-2018, восемь лучших команд в женских групповых упражнениях и столько же в смешанных парах получили право выступить на II Европейских играх в Минске.

«Здесь любой номер почётен». Состоялась жеребьёвка турнира по художественной гимнастике на II Европейских играх-9

По итогам жеребьевки, белорусы выступят, в основном, под пятыми и шестыми номерами. А первыми выйдут лишь однажды – в женском групповом турнире, когда будут проходить динамические упражнения.

# Европейские игры # Ирина Лепарская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккей. Украинский тренер Анатолий Степанищев возглавил жлобинский «Металлург»
03 мая 2019 07:16

Хоккей. Украинский тренер Анатолий Степанищев возглавил жлобинский «Металлург»

Эстафета огня «Пламя мира» стартует в Риме 3 мая: какой путь преодолеет символ II Европейских игр
03 мая 2019 06:21

Эстафета огня «Пламя мира» стартует в Риме 3 мая: какой путь преодолеет символ II Европейских игр

Тестовый турнир по художественной гимнастике и акробатике пройдёт в Минске накануне II Европейских игр
02 мая 2019 20:46

Тестовый турнир по художественной гимнастике и акробатике пройдёт в Минске накануне II Европейских игр