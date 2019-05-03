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Велогонщики команды «Минск» одержали две победы на соревнованиях в России и Турции

03 мая 2019 09:03
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Новости Беларуси. Велоклуб «Минск» одержал две победы за день, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Гонщики столичной команды были сильнейшими на трассах в России и Турции.

Велогонщики команды «Минск» одержали две победы на соревнованиях в России и Турции-1

Николай Шумов выиграл первый этап «Пять колец Москвы». Он уехал в отрыв с 12 попутчиками, в числе которых были гонщики молодежной сборной Беларуси Артур Кириевич и Максим Мезга, и около полуминуты выиграл у пелотона.

В решающим спринте Шумову не было равных. В Турции же на первом этапе «Тура Месопотамии» первенствовал Бронислав Самойлов, для которого эта победа стала уже третьей в сезоне.

Велогонщики команды «Минск» одержали две победы на соревнованиях в России и Турции-4

Велогонщики команды «Минск» одержали две победы на соревнованиях в России и Турции-6

Велогонщики команды «Минск» одержали две победы на соревнованиях в России и Турции-8

# Велосипед # Фотофакт

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