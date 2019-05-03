Велогонщики команды «Минск» одержали две победы на соревнованиях в России и Турции

Новости Беларуси. Велоклуб «Минск» одержал две победы за день, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Гонщики столичной команды были сильнейшими на трассах в России и Турции.

Николай Шумов выиграл первый этап «Пять колец Москвы». Он уехал в отрыв с 12 попутчиками, в числе которых были гонщики молодежной сборной Беларуси Артур Кириевич и Максим Мезга, и около полуминуты выиграл у пелотона.

В решающим спринте Шумову не было равных. В Турции же на первом этапе «Тура Месопотамии» первенствовал Бронислав Самойлов, для которого эта победа стала уже третьей в сезоне.