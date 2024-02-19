Евгений Тихонцов стал двукратным чемпионом Европы по тяжёлой атлетике

Золотой день для нашей сборной по тяжелой атлетике. Евгений Тихонцов стал чемпионом Европы 2024 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский спортсмен не знал конкуренции в олимпийской категории до 102 килограммов. При этом в его активе также две малые медали – золото в толчке и серебро в рывке.