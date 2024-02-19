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Евгений Тихонцов стал двукратным чемпионом Европы по тяжёлой атлетике

19 февраля 2024 18:38
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Золотой день для нашей сборной по тяжелой атлетике. Евгений Тихонцов стал чемпионом Европы 2024 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Евгений Тихонцов стал двукратным чемпионом Европы по тяжёлой атлетике-1

Белорусский спортсмен не знал конкуренции в олимпийской категории до 102 килограммов. При этом в его активе также две малые медали – золото в толчке и серебро в рывке.

Евгений Тихонцов стал двукратным чемпионом Европы по тяжёлой атлетике-4

Отметим, для Тихонцова это вторая в карьере награда высшей пробы континентального первенства.

# Тяжелая атлетика # Евгений Тихонцов

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