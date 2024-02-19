Прямой эфир

Сборные Беларуси по футболу успешно стартовали на Кубке Развития

19 февраля 2024 14:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сборные Беларуси по футболу, составленные из парней до 16 и до 17 лет, с побед начали домашний Кубок Развития, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборные Беларуси по футболу успешно стартовали на Кубке Развития-1

Младшие юноши уверенно разобрались со сверстниками из Таджикистана – 3:0. В заключительной дуэли игрового дня команда парней U17 взяла верх над представителями Азербайджана – 2:0. Соперники продолжат выяснять отношения во вторник, 20 февраля.

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
Белорус Павел Ходасевич завоевал бронзу чемпионата Европы по тяжелой атлетике
19 февраля 2024 13:10

Белорус Павел Ходасевич завоевал бронзу чемпионата Европы по тяжелой атлетике

Белорусские борцы стали обладателями семи наград чемпионата Европы
19 февраля 2024 13:08

Белорусские борцы стали обладателями семи наград чемпионата Европы

Сборная Беларуси вышла в плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу
19 февраля 2024 13:06

Сборная Беларуси вышла в плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу