Сборные Беларуси по футболу успешно стартовали на Кубке Развития

Сборные Беларуси по футболу, составленные из парней до 16 и до 17 лет, с побед начали домашний Кубок Развития, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сборные Беларуси по футболу, составленные из парней до 16 и до 17 лет, с побед начали домашний Кубок Развития, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Младшие юноши уверенно разобрались со сверстниками из Таджикистана – 3:0. В заключительной дуэли игрового дня команда парней U17 взяла верх над представителями Азербайджана – 2:0. Соперники продолжат выяснять отношения во вторник, 20 февраля.