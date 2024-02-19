«Целый год ждут нашего турнира». Техдиректор АБФФ о старте «Кубка Развития» по футболу

Сборные Беларуси с побед начали выступление на «Кубке Развития». Юбилейный 20-й международный турнир стартовал накануне в столичном футбольном манеже, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом туре наша команда, составленная из игроков до 16 лет, не оставила шансов сверстникам из Таджикистана – 3:0. Гости держались до конца первого тайма. Но на 37-й минуте счет открыл Даниил Чергейко. После перерыва Илья Веренич закрепил преимущество нашей сборной, а точку поставил Максим Сакута – он в итоге был признан лучшим игроком матча.

Дмитрий Касенок, технический директор АБФФ:

По отзывам всех команд-участниц, они целый год ждут нашего турнира, потому что на просторах СНГ и Союзного государства это единственный турнир такого масштаба. Потому что уже на протяжении 20 лет в конце января – начале февраля к нам приезжают лучшие команды 17-летних ребят, которые готовятся к официальным матчам своих чемпионатов, чемпионата Европы и чемпионатов, кубков Азии.

Cергей Шульжик, главный тренер сборной Беларуси (до 16 лет):

Они еще не достигли чего-то, идет процесс обучения ежедневно. Есть талантливые ребята, которых надо развивать. Мы ребят настраиваем на достижение максимальных целей. Как оно получится, турнир покажет.