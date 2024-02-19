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«Целый год ждут нашего турнира». Техдиректор АБФФ о старте «Кубка Развития» по футболу

19 февраля 2024 18:16
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Сборные Беларуси с побед начали выступление на «Кубке Развития». Юбилейный 20-й международный турнир стартовал накануне в столичном футбольном манеже, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Целый год ждут нашего турнира». Техдиректор АБФФ о старте «Кубка Развития» по футболу-1

В первом туре наша команда, составленная из игроков до 16 лет, не оставила шансов сверстникам из Таджикистана – 3:0. Гости держались до конца первого тайма. Но на 37-й минуте счет открыл Даниил Чергейко. После перерыва Илья Веренич закрепил преимущество нашей сборной, а точку поставил Максим Сакута – он в итоге был признан лучшим игроком матча.

«Целый год ждут нашего турнира». Техдиректор АБФФ о старте «Кубка Развития» по футболу-4

Дмитрий Касенок, технический директор АБФФ:
По отзывам всех команд-участниц, они целый год ждут нашего турнира, потому что на просторах СНГ и Союзного государства это единственный турнир такого масштаба. Потому что уже на протяжении 20 лет в конце января – начале февраля к нам приезжают лучшие команды 17-летних ребят, которые готовятся к официальным матчам своих чемпионатов, чемпионата Европы и чемпионатов, кубков Азии.

«Целый год ждут нашего турнира». Техдиректор АБФФ о старте «Кубка Развития» по футболу-7

Cергей Шульжик, главный тренер сборной Беларуси (до 16 лет):
Они еще не достигли чего-то, идет процесс обучения ежедневно. Есть талантливые ребята, которых надо развивать. Мы ребят настраиваем на достижение максимальных целей. Как оно получится, турнир покажет.

«Целый год ждут нашего турнира». Техдиректор АБФФ о старте «Кубка Развития» по футболу-10

Сборная Беларуси, составленная из игроков до 17 лет, на старте «Кубка Развития» уверенно обыграла команду Азербайджана – 2:0. Также в первый день вничью сыграли сборная России U16 и команда Узбекистана U17 – 2:2. Старшая российская команда взяла верх над сборной Казахстана – 3:1. Отметим, в разные годы в Минске выступали юные футболисты из 27 стран. Больше всех – шесть раз – «Кубок Развития» выигрывали россияне, в активе белорусов четыре победы. Второй игровой день турнира состоится завтра, 20 февраля.

# Футбол

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