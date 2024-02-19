«Целый год ждут нашего турнира». Техдиректор АБФФ о старте «Кубка Развития» по футболу

Сборные Беларуси с побед начали выступление на «Кубке Развития». Юбилейный 20-й международный турнир стартовал накануне в столичном футбольном манеже, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сборные Беларуси с побед начали выступление на «Кубке Развития». Юбилейный 20-й международный турнир стартовал накануне в столичном футбольном манеже, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В первом туре наша команда, составленная из игроков до 16 лет, не оставила шансов сверстникам из Таджикистана – 3:0. Гости держались до конца первого тайма. Но на 37-й минуте счет открыл Даниил Чергейко. После перерыва Илья Веренич закрепил преимущество нашей сборной, а точку поставил Максим Сакута – он в итоге был признан лучшим игроком матча.
Дмитрий Касенок, технический директор АБФФ:
По отзывам всех команд-участниц, они целый год ждут нашего турнира, потому что на просторах СНГ и Союзного государства это единственный турнир такого масштаба. Потому что уже на протяжении 20 лет в конце января – начале февраля к нам приезжают лучшие команды 17-летних ребят, которые готовятся к официальным матчам своих чемпионатов, чемпионата Европы и чемпионатов, кубков Азии.
Cергей Шульжик, главный тренер сборной Беларуси (до 16 лет):
Они еще не достигли чего-то, идет процесс обучения ежедневно. Есть талантливые ребята, которых надо развивать. Мы ребят настраиваем на достижение максимальных целей. Как оно получится, турнир покажет.
Сборная Беларуси, составленная из игроков до 17 лет, на старте «Кубка Развития» уверенно обыграла команду Азербайджана – 2:0. Также в первый день вничью сыграли сборная России U16 и команда Узбекистана U17 – 2:2. Старшая российская команда взяла верх над сборной Казахстана – 3:1. Отметим, в разные годы в Минске выступали юные футболисты из 27 стран. Больше всех – шесть раз – «Кубок Развития» выигрывали россияне, в активе белорусов четыре победы. Второй игровой день турнира состоится завтра, 20 февраля.