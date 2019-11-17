Евгений Осинцев: «В Беларуси реально четыре команды, которые могут конкурировать с российскими»
Новости Беларуси. Мини-футбольный клуб «Столица» победил команду «Минск» в матче очередного тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. На двоих команды забили 12 мячей. Больше постарались гости. В ворота оппонента они отправили 8 голов. «Сотлица» сильнее – 8:4. Следующая неделя пройдет под знаком футбола в залах. Наш клуб «Столица» сам сыграет, а заодно и примет групповой этап Лиги чемпионов.
Эту тему обсудим с нашим гостем. Это Евгений Осинцев, главный тренер команды «Столица».
Кристина Момот, ведущая СТВ:
Евгений Николаевич, волнение перед предстоящими матчами ощущаете?
Евгений Осинцев, главный тренер МФК «Столица»:
Конечно, волнение присутствует. Но когда начнутся игры, это все уйдет, будет рабочий режим. Это как в любом профессиональном спорте, наверное.
Евгений Осинцев: аутсайдер или «Барселона», ты должен выходить и выкладываться
Виталий Гурков, ведущий СТВ:
У нас в группе испанская «Барселона», чешская «Спарта», украинский «Херсон» и, собственно говоря, мы. Три команды, примерно равные по классу. Безоговорочный фаворит – «Барса». Что чувствует тренер, которому предстоит выводить свою команду против такого сильного соперника?
«Играть с каждой командой, выходить с максимальным настроем, с максимальным желанием и доказывать свою состоятельность»
Евгений Осинцев:
Здесь, конечно же, «Херсон» и «Спарту» нельзя сбрасывать со счетов. Это очень хорошие европейские команды, они очень хорошо укрепились в межсезонье. Но, конечно же, фаворит – это «Барселона». Это одна из сильнейших команд в мире, на данный момент там собраны самые лучшие и элитные игроки. Но у нас задача – играть с каждой командой, выходить с максимальным настроем, с максимальным желанием и доказывать свою состоятельность. У нас, может быть, нет звезд в команде. Но наша задача – сделать команду-звезду.
Кристина Момот:
Буквально накануне вы провели матч чемпионата Беларуси. По статистике, в любом другом виде спорта любой другой тренер, скорее всего, просил бы о переносе игры. Ну потому, чтобы не получить новых травм, чтобы залечить старые травмы, чтобы отдохнуть хорошо и подготовиться. А вы так не сделали. Почему вы решили сыграть с «Минском»?
«В каждом матче задача одна – максимальная самоотдача и победа»
Евгений Осинцев:
У нас были достаточно серьезные сборы, достаточно серьезная подготовка, ребята готовы, я думаю, что у нас никаких проблем не возникнет. «Минск» – это как один из этапов подготовки к основному раунду. Плюс мы так все распланировали, нагрузку, что играли в три четверки с «Минском», и ребята не так сильно устали. Ну а то, что выходить и каждую игру выкладываться надо, мы стараемся этого принципа придерживаться с любой командой. Лига чемпионов, чемпионат Беларуси, Кубок Беларуси, в Балтийской лиге мы выступаем тоже. В каждом матче задача одна – максимальная самоотдача и победа.
Виталий Гурков:
Все-таки групповой этап Лиги чемпионов. Давайте откровенно: какой бы результат вас устроил?
Евгений Осинцев:
Результат один – это проход в «Финал четырех», поэтому даже перед началом сезона мы поставили перед собой такую цель и планомерно движемся в этом направлении.
О тренировочном процессе клуба «Столица»: «Он максимально подведен к профессиональному, примерно соответствует российскому»
Виталий Гурков:
Евгений Николаевич, до работы с клубом «Столица» у вас был опыт работы в России. Есть ли какие-то особенности работы и вообще, оцените общее состояние мини-футбола белорусского и российского?
Евгений Осинцев:
Достаточно давно работал в России. Там, конечно же, по уровню профессионализма, может быть, команды более подготовленные. В плане инфраструктуры, организации может быть получше.
Но сейчас, работая в «Столице», у меня нет никакого дискомфорта. Руководство клуба создает для все условия для того, что я хотел. И, в принципе, на данный момент наш тренировочный процесс меня устраивает. Он максимально подведен к профессиональному, примерно соответствует российскому.
«Моя задача основная – выйти с командой на новый хороший уровень»
Виталий Гурков:
Приглашая вас на должность ведущего специалиста, мотив клуба для меня абсолютно ясен. У вас есть определенный опыт работы, есть имя. А что вас привлекло в «Столице»? И видите ли возможность вывести эту команду на новый уровень?
Евгений Осинцев:
Я надеюсь, и моя задача основная – выйти с командой на новый хороший уровень. Здесь, еще раз говорю, руководство делает все условия для того, чтобы это произошло. И команда, в принципе, адекватно реагирует на все мои требования, на все мои начинания. Ну а то, что привлекло? Это, конечно же, то, что команда будет играть в Лиге чемпионов. Это, безусловно, очень хороший стимул для меня как для тренера. Это самореализация. Я хочу дальше развиваться, дальше прогрессировать. И здесь для меня – открытая площадка.
«В Беларуси реально четыре команды, которые могут конкурировать с российскими командами»
Кристина Момот:
Многие белорусские клубы во многих видах спорта играют в российских лигах. Допустим, «Динамо» – в КХЛ, «Цмокі» – в Лиге ВТБ. А вот если бы «Столица играла в российской лиге, на что она могла бы рассчитывать?»
Евгений Осинцев:
Если бы два чемпионата объединились, да еще и Казахстан туда привлечь, это была бы одна из мощных лиг. В Беларуси реально четыре команды, которые могут конкурировать с российскими командами. Да, может быть бороться не за чемпионство сразу, но за попадание в зону плей-офф эти команды вполне могут рассчитывать. Поэтому если бы кто-то занялся этим вопросом и объединил бы это все – было бы здорово. И популяризация нашего вида спорта во всех странах постсоветсткого пространства – это очень здорово.