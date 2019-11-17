Евгений Осинцев: «В Беларуси реально четыре команды, которые могут конкурировать с российскими»

Новости Беларуси. Мини-футбольный клуб «Столица» победил команду «Минск» в матче очередного тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. На двоих команды забили 12 мячей. Больше постарались гости. В ворота оппонента они отправили 8 голов. «Сотлица» сильнее – 8:4. Следующая неделя пройдет под знаком футбола в залах. Наш клуб «Столица» сам сыграет, а заодно и примет групповой этап Лиги чемпионов. Эту тему обсудим с нашим гостем. Это Евгений Осинцев, главный тренер команды «Столица».

Кристина Момот, ведущая СТВ:

Евгений Николаевич, волнение перед предстоящими матчами ощущаете? Евгений Осинцев, главный тренер МФК «Столица»:

Конечно, волнение присутствует. Но когда начнутся игры, это все уйдет, будет рабочий режим. Это как в любом профессиональном спорте, наверное. Евгений Осинцев: аутсайдер или «Барселона», ты должен выходить и выкладываться Виталий Гурков, ведущий СТВ:

У нас в группе испанская «Барселона», чешская «Спарта», украинский «Херсон» и, собственно говоря, мы. Три команды, примерно равные по классу. Безоговорочный фаворит – «Барса». Что чувствует тренер, которому предстоит выводить свою команду против такого сильного соперника? «Играть с каждой командой, выходить с максимальным настроем, с максимальным желанием и доказывать свою состоятельность»

Евгений Осинцев:

Здесь, конечно же, «Херсон» и «Спарту» нельзя сбрасывать со счетов. Это очень хорошие европейские команды, они очень хорошо укрепились в межсезонье. Но, конечно же, фаворит – это «Барселона». Это одна из сильнейших команд в мире, на данный момент там собраны самые лучшие и элитные игроки. Но у нас задача – играть с каждой командой, выходить с максимальным настроем, с максимальным желанием и доказывать свою состоятельность. У нас, может быть, нет звезд в команде. Но наша задача – сделать команду-звезду. Кристина Момот:

Буквально накануне вы провели матч чемпионата Беларуси. По статистике, в любом другом виде спорта любой другой тренер, скорее всего, просил бы о переносе игры. Ну потому, чтобы не получить новых травм, чтобы залечить старые травмы, чтобы отдохнуть хорошо и подготовиться. А вы так не сделали. Почему вы решили сыграть с «Минском»? «В каждом матче задача одна – максимальная самоотдача и победа» Евгений Осинцев:

У нас были достаточно серьезные сборы, достаточно серьезная подготовка, ребята готовы, я думаю, что у нас никаких проблем не возникнет. «Минск» – это как один из этапов подготовки к основному раунду. Плюс мы так все распланировали, нагрузку, что играли в три четверки с «Минском», и ребята не так сильно устали. Ну а то, что выходить и каждую игру выкладываться надо, мы стараемся этого принципа придерживаться с любой командой. Лига чемпионов, чемпионат Беларуси, Кубок Беларуси, в Балтийской лиге мы выступаем тоже. В каждом матче задача одна – максимальная самоотдача и победа.

Виталий Гурков:

Все-таки групповой этап Лиги чемпионов. Давайте откровенно: какой бы результат вас устроил? Евгений Осинцев:

Результат один – это проход в «Финал четырех», поэтому даже перед началом сезона мы поставили перед собой такую цель и планомерно движемся в этом направлении. О тренировочном процессе клуба «Столица»: «Он максимально подведен к профессиональному, примерно соответствует российскому» Виталий Гурков:

Евгений Николаевич, до работы с клубом «Столица» у вас был опыт работы в России. Есть ли какие-то особенности работы и вообще, оцените общее состояние мини-футбола белорусского и российского? Евгений Осинцев:

Достаточно давно работал в России. Там, конечно же, по уровню профессионализма, может быть, команды более подготовленные. В плане инфраструктуры, организации может быть получше. Но сейчас, работая в «Столице», у меня нет никакого дискомфорта. Руководство клуба создает для все условия для того, что я хотел. И, в принципе, на данный момент наш тренировочный процесс меня устраивает. Он максимально подведен к профессиональному, примерно соответствует российскому.

«Моя задача основная – выйти с командой на новый хороший уровень» Виталий Гурков:

Приглашая вас на должность ведущего специалиста, мотив клуба для меня абсолютно ясен. У вас есть определенный опыт работы, есть имя. А что вас привлекло в «Столице»? И видите ли возможность вывести эту команду на новый уровень? Евгений Осинцев:

Я надеюсь, и моя задача основная – выйти с командой на новый хороший уровень. Здесь, еще раз говорю, руководство делает все условия для того, чтобы это произошло. И команда, в принципе, адекватно реагирует на все мои требования, на все мои начинания. Ну а то, что привлекло? Это, конечно же, то, что команда будет играть в Лиге чемпионов. Это, безусловно, очень хороший стимул для меня как для тренера. Это самореализация. Я хочу дальше развиваться, дальше прогрессировать. И здесь для меня – открытая площадка. «В Беларуси реально четыре команды, которые могут конкурировать с российскими командами»