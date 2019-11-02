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Команда Президента победила дружину Витебской области в матче XIII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей

02 ноября 2019 18:47
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Новости Беларуси. Команда Президента Беларуси уверенно победила дружину Витебской области в матче второго тура XIII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда Президента победила дружину Витебской области в матче XIII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей -1

Встреча прошла в витебском Ледовом дворце. В первом периоде дружина главы государства смогла отличиться трижды. А вот во второй 20-минутке на льду развернулась самая настоящая борьба. На двоих команды забросили 9 шайб.

В третьей части матча гости снова взяли ход игры под свой контроль и огорчили своих соперников еще шесть раз.

Итоговый счет встречи – 14:4 в пользу команды Президента Республики Беларусь.

Команда Президента победила дружину Витебской области в матче XIII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей -4

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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