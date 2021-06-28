Арина Соболенко вышла во второй круг Уимблдона

Новости Беларуси. Выход во второй круг. Теннисистка Арина Соболенко с победы стартовала на главном травяном турнире сезона – Уимблдоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Выход во второй круг. Теннисистка Арина Соболенко с победы стартовала на главном травяном турнире сезона – Уимблдоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Встреча белоруски и румынки Моники Никулеску открыла двухнедельную программу соревнований. На понедельник, 28 июня, было запланировано более полусотни матчей, но почти все из них пришлось отложить из-за непогоды.
Арине повезло: ее матч был назначен на крытый корт. В первой партии Соболенко проблем не испытала – 6:1. А вот во втором сете румынка уперлась и даже оформила два брейка. Впрочем, белоруска сделала на один больше и взяла партию – 6:4.
В следующем круге вторая сеяная Уимблдона Соболенко сыграет с победительницей встречи между британкой Кэти Бултер и Даниэль Лао из США. А совсем скоро свой матч начнет наш Егор Герасимов. Его соперник – местный спортсмен Джей Кларк. 29 июня в борьбу на лондонских кортах вступят остальные представители Беларуси.