Арина Соболенко вышла во второй круг Уимблдона

Новости Беларуси. Выход во второй круг. Теннисистка Арина Соболенко с победы стартовала на главном травяном турнире сезона – Уимблдоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Встреча белоруски и румынки Моники Никулеску открыла двухнедельную программу соревнований. На понедельник, 28 июня, было запланировано более полусотни матчей, но почти все из них пришлось отложить из-за непогоды.

Арине повезло: ее матч был назначен на крытый корт. В первой партии Соболенко проблем не испытала – 6:1. А вот во втором сете румынка уперлась и даже оформила два брейка. Впрочем, белоруска сделала на один больше и взяла партию – 6:4.