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Арина Соболенко вышла во второй круг Уимблдона

28 июня 2021 20:08
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Новости Беларуси. Выход во второй круг. Теннисистка Арина Соболенко с победы стартовала на главном травяном турнире сезона – Уимблдоне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко вышла во второй круг Уимблдона-1

Встреча белоруски и румынки Моники Никулеску открыла двухнедельную программу соревнований. На понедельник, 28 июня, было запланировано более полусотни матчей, но почти все из них пришлось отложить из-за непогоды.

Арине повезло: ее матч был назначен на крытый корт. В первой партии Соболенко проблем не испытала – 6:1. А вот во втором сете румынка уперлась и даже оформила два брейка. Впрочем, белоруска сделала на один больше и взяла партию – 6:4.

Арина Соболенко вышла во второй круг Уимблдона-4

В следующем круге вторая сеяная Уимблдона Соболенко сыграет с победительницей встречи между британкой Кэти Бултер и Даниэль Лао из США. А совсем скоро свой матч начнет наш Егор Герасимов. Его соперник – местный спортсмен Джей Кларк. 29 июня в борьбу на лондонских кортах вступят остальные представители Беларуси.

# Теннис # Арина Соболенко # Моника Никулеску # Кэти Бултер # Даниэль Лао # Егор Герасимов # Джей Кларк # Фотофакт

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