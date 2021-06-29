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В борьбе за выход в четвертьфинал ЧЕ по футболу сборная Швейцарии одолела французов

29 июня 2021 09:19
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Новости Беларуси. На чемпионате Европы по футболу стали известны еще два четвертьфиналиста. Не обошлось без сенсации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В борьбе за выход в четвертьфинал ЧЕ по футболу сборная Швейцарии одолела французов-1

Сборная Швейцарии обыграла одного из фаворитов турнира и действующих чемпионов мира – французов! Основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3, поэтому победителя пришлось определять в серии пенальти. В этом компоненте точнее оказались швейцарцы – 5:4.

В борьбе за выход в четвертьфинал ЧЕ по футболу сборная Швейцарии одолела французов-4

Также ярким выдался и другой поединок 1/8, где за выход в плей-офф спорили сборные Хорватии и Испании. Балканцы под занавес встречи уступали 1:3, но точные удары Оршича и Пашалича в последние 10 минут основного времени перевели игру в экстратайм. Правда, в дополнительные полчаса подопечные Энрике забили еще дважды и таки шагнули дальше. Итоговый счет – 5:3. Таким образом, в матче за выход в полуфинал сборная Швейцарии 2 июля сыграет с Испанией.

# Футбол # Мислав Оршич # Марио Пашалич # Луис Энрике # Фотофакт

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