Евгений Королёк завоевал серебро на ЧЕ по велоспорту на треке

Новости Беларуси. Вторая медаль у белорусских велогонщиков. Евгений Королек стал серебряным призером чемпионата Европы по велоспорту на треке, который в эти дни принимает болгарский Пловдив, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Вторая медаль у белорусских велогонщиков. Евгений Королек стал серебряным призером чемпионата Европы по велоспорту на треке, который в эти дни принимает болгарский Пловдив, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорус завоевал медаль в омниуме. Сильнее нашего спортсмена был только британец Мэтью Уолс. На третьем месте – португалец Юрий Лейтао.
Для сборной Беларуси это уже вторая медаль этого чемпионата Европы. Напомним, в первый день соревнований серебро в скрэтче завоевала Анна Терех.