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Евгений Королёк завоевал серебро на ЧЕ по велоспорту на треке

14 ноября 2020 19:48
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Новости Беларуси. Вторая медаль у белорусских велогонщиков. Евгений Королек стал серебряным призером чемпионата Европы по велоспорту на треке, который в эти дни принимает болгарский Пловдив, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Евгений Королёк завоевал серебро на ЧЕ по велоспорту на треке-1

Белорус завоевал медаль в омниуме. Сильнее нашего спортсмена был только британец Мэтью Уолс. На третьем месте – португалец Юрий Лейтао.

Евгений Королёк завоевал серебро на ЧЕ по велоспорту на треке-4

Для сборной Беларуси это уже вторая медаль этого чемпионата Европы. Напомним, в первый день соревнований серебро в скрэтче завоевала Анна Терех.

# Спортивные соревнования # Евгений Королек # Мэтью Уолс # Юрий Лейтао # Анна Терех # Фотофакт

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