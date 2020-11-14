Евгений Королёк завоевал серебро на ЧЕ по велоспорту на треке

Новости Беларуси. Вторая медаль у белорусских велогонщиков. Евгений Королек стал серебряным призером чемпионата Европы по велоспорту на треке, который в эти дни принимает болгарский Пловдив, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус завоевал медаль в омниуме. Сильнее нашего спортсмена был только британец Мэтью Уолс. На третьем месте – португалец Юрий Лейтао.