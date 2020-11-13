«Хочется уже подержаться за иностранцев». Белорусские борцы планируют выступить на личном Кубке мира в Белграде

Новости Беларуси. Место силы – так в эти дни можно назвать минский Дворец спорта. На протяжении двух дней 130 атлетов сражаются за кубок страны по греко-римской борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На кону медали в 10 весовых категориях. Участвуют как лидеры сборной, так и подрастающее поколение. Каждый из них может достичь определенной цели: молодежь – выполнить норматив на мастера спорта и показать себя тренерам, взрослые атлеты – отобраться на международные старты.

Правда, судьба этих турниров меняется каждую неделю: несколько дней назад стало известно об отмене декабрьского чемпионата мира в Сербии. Вместо него в Белграде проведут личный Кубок мира.

Владимир Копытов, главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе:

У нас сразу статус соревнований опускается, поэтому у нас Кубок мира никаких плюсиков ни спортсмену, ни тренеру не дает. Поэтому, конечно, наше мнение: надо было оставлять название чемпионат мира. Это неправильно, теряется смысл ехать на эти соревнования по большому счету.

Тем не менее, белорусы на личном Кубке мира выступить собираются. Статус не тот, но для спортсменов любой международный старт в период пандемии очень важен и полезен.

Павел Лях, финалист соревнований (77 кг):

Очень хорошо, потому что хочется уже подержаться за иностранцев, хочется почувствовать, как мы говорим, полететь на самолете, почувствовать мандраж этих соревнований. Дома ты чувствуешь себя более уверенно, понимаешь, что у себя на родине. А поехать на другой старт... Очень много спортсменов, которые прекрасно себя чувствуют дома, но из-за того, что они редко выезжают за границу, они приезжают и немного подгорают, им не хватает именно этих международных стартов.