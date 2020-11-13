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«Хочется уже подержаться за иностранцев». Белорусские борцы планируют выступить на личном Кубке мира в Белграде

13 ноября 2020 22:17
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Новости Беларуси. Место силы – так в эти дни можно назвать минский Дворец спорта. На протяжении двух дней 130 атлетов сражаются за кубок страны по греко-римской борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Хочется уже подержаться за иностранцев». Белорусские борцы планируют выступить на личном Кубке мира в Белграде-1

На кону медали в 10 весовых категориях. Участвуют как лидеры сборной, так и подрастающее поколение. Каждый из них может достичь определенной цели: молодежь – выполнить норматив на мастера спорта и показать себя тренерам, взрослые атлеты – отобраться на международные старты.

«Хочется уже подержаться за иностранцев». Белорусские борцы планируют выступить на личном Кубке мира в Белграде-4

Правда, судьба этих турниров меняется каждую неделю: несколько дней назад стало известно об отмене декабрьского чемпионата мира в Сербии. Вместо него в Белграде проведут личный Кубок мира.

«Хочется уже подержаться за иностранцев». Белорусские борцы планируют выступить на личном Кубке мира в Белграде-7

Владимир Копытов, главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе:
У нас сразу статус соревнований опускается, поэтому у нас Кубок мира никаких плюсиков ни спортсмену, ни тренеру не дает. Поэтому, конечно, наше мнение: надо было оставлять название чемпионат мира. Это неправильно, теряется смысл ехать на эти соревнования по большому счету.

«Хочется уже подержаться за иностранцев». Белорусские борцы планируют выступить на личном Кубке мира в Белграде-10

Тем не менее, белорусы на личном Кубке мира выступить собираются. Статус не тот, но для спортсменов любой международный старт в период пандемии очень важен и полезен.

«Хочется уже подержаться за иностранцев». Белорусские борцы планируют выступить на личном Кубке мира в Белграде-13

Павел Лях, финалист соревнований (77 кг):
Очень хорошо, потому что хочется уже подержаться за иностранцев, хочется почувствовать, как мы говорим, полететь на самолете, почувствовать мандраж этих соревнований. Дома ты чувствуешь себя более уверенно, понимаешь, что у себя на родине. А поехать на другой старт... Очень много спортсменов, которые прекрасно себя чувствуют дома, но из-за того, что они редко выезжают за границу, они приезжают и немного подгорают, им не хватает именно этих международных стартов.

«Хочется уже подержаться за иностранцев». Белорусские борцы планируют выступить на личном Кубке мира в Белграде-16

Программа первого соревновательного дня кубка страны получилась насыщенной: борцы во всех категориях прошли путь от 1/8 до полуфиналов включительно. Победители и призеры определятся уже 14 ноября.

# Греко-римская борьба # Владимир Копытов # Павел Лях # Фотофакт

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