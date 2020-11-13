Александра Саснович проиграла в четвертьфинале турнира в Линце
Новости Беларуси. Остановка в третьем круге. Александра Саснович покинула теннисный турнир в австрийском Линце на стадии четвертьфинала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На пути к этому раунду белоруска прошла американку Бернарду Перу и хорватку Яну Фетт. Однако Барбора Крейчикова из Чехии оказалась для нашей спортсменки последней соперницей на этом турнире.
Неприятности начались с самого старта. Саснович легко отдала первую же свою подачу в игре и, как следствие, преимущество в сете. Инициативу в партии чешка уже не упустила. Второй сет развивался еще более неудачно. Александре удалось взять свою подачу лишь раз, а три последних гейма и вовсе проиграла за считанные минуты.
Таким образом – 3:6, 1:6. Первая в карьере дуэль Саснович и Крейчиковой заканчилась не в пользу белоруски.