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Александра Саснович проиграла в четвертьфинале турнира в Линце

13 ноября 2020 22:16
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Новости Беларуси. Остановка в третьем круге. Александра Саснович покинула теннисный турнир в австрийском Линце на стадии четвертьфинала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На пути к этому раунду белоруска прошла американку Бернарду Перу и хорватку Яну Фетт. Однако Барбора Крейчикова из Чехии оказалась для нашей спортсменки последней соперницей на этом турнире.

Александра Саснович проиграла в четвертьфинале турнира в Линце-1

Неприятности начались с самого старта. Саснович легко отдала первую же свою подачу в игре и, как следствие, преимущество в сете. Инициативу в партии чешка уже не упустила. Второй сет развивался еще более неудачно. Александре удалось взять свою подачу лишь раз, а три последних гейма и вовсе проиграла за считанные минуты.

Александра Саснович проиграла в четвертьфинале турнира в Линце-4

Таким образом – 3:6, 1:6. Первая в карьере дуэль Саснович и Крейчиковой заканчилась не в пользу белоруски.

# Теннис # Александра Саснович # Бернарда Пера # Яна Фетт # Барбора Крейчикова # Фотофакт

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