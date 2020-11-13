Александра Саснович проиграла в четвертьфинале турнира в Линце

На пути к этому раунду белоруска прошла американку Бернарду Перу и хорватку Яну Фетт. Однако Барбора Крейчикова из Чехии оказалась для нашей спортсменки последней соперницей на этом турнире.

Неприятности начались с самого старта. Саснович легко отдала первую же свою подачу в игре и, как следствие, преимущество в сете. Инициативу в партии чешка уже не упустила. Второй сет развивался еще более неудачно. Александре удалось взять свою подачу лишь раз, а три последних гейма и вовсе проиграла за считанные минуты.