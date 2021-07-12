Евгений Королёк выиграл золото на этапе Кубка наций по велоспорту в Санкт-Петербурге

Новости Беларуси. В Санкт-Петербурге состоялись международные соревнования по велоспорту – Кубок наций. Турнир пришел на смену Кубку мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусский спортсмен Евгений Королек стал лучшим в многоборье.

Этот вид программы включает в себя четыре дисциплины. Наш атлет в скретче, гонке на выбывание и темповой гонке финишировал четвертым, однако совершил рывок в финальном виде – гонке по очкам – и стал победителем. Победа позволила Евгению возглавить мировой зачет в многоборье.