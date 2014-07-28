Евгений Добротворский, заслуженный тренер Республики Беларусь по кикбоксингу в программе «УТРО» на СТВ

Евгений Добротворский - заслуженный тренер Республики Беларусь по кикбоксингу, создатель Белорусской Федерации кикбоксинга и таиландского бокса, лучший тренер по Муай Тай в мире, воспитавший целую плеяду чемпионов: Адрей Кулебин, Дмитрий Шакута, Дарья Мошаро, Вероника Домбровская и ряд других.

По роду деятельности Вы не раз бывали в Таиланде. Сколько Вы там были?

Евгений Добротворский, заслуженный тренер Республики Беларусь по кикбоксингу:

По моим подсчетам, недавно был сорок седьмой раз. Но язык так и не выучил, честно говоря. Пытаюсь на аглийском говорить. Хотя с первой поездкой было сложно: по-английски я говорил плохо. Сейчас уже все изучено. Проблем нет!

Вы считаетесь лучшим тренером в мире!

Евгений Добротворский:

Я бы не стал так громко говорить! Кто там лучший - это сложно выяснить. Я считаю лучшим тренером в мире моего учителя из Таиланда, который был единственным, кто получил звание «Академик Муай Тай». Причем от самого короля Таиланда!

29 июня в Китае завершился профессиональный Чемпионат по Муай Тай - К-1 и ММА. Два белорусских спортсмена в нем участвовало. Расскажите подробнее о результатах!

Евгений Добротворский:

Дмитрий Валент в третий раз отстоял свой титул Чемпиона мира среди профессионалов. Андрей Герасимчук - наш супертяжеловес - выиграл «четверку», мировой Гран-при и также стал Чемпионом мира среди профессионалов по версии Международного профессионального совета единоборств. Боевое имя Андрея - «Ахиллес». Отлично сложенный парень!

В Нижнем Новгороде также проходили соревнования в июне и Андрей Кулебин там отличился. Расскажите немного об этом.

Евгений Добротворский:

Андрей Кулебин тоже выйграл Гран-при, также стал Чемпионом мира среди профессионалов по версии Международного профессионального совета единоборств. Даже не завоевал, а отстоял его во второй раз, потому что этот титул он завоевал в апреле в Таиланде. В Таиланде есть очень сильный спортсмен - Буакхау По Прамук, которого принимает король, и где бы он не появился, его окружает толпа поклонников. Этот человек создал клуб, и впервые этот клуб назван его настоящим именем. В Таиланде это вообще не принято! В Таиланде, если начинаешь заниматься тайским боксом, меняют имя. И его настоящее паспортное имя не знает никто до тех пор, пока он не выезжает заграницу. Почему тайцы заграницей часто проигрывают? У них есть такое поверье: «Когда знают твое настоящее имя, на тебя могут навести порчу, сглаз…». Начинает мальчик заниматься таиландским боксом - он сразу меняет себе имя. Его настоящее имя Сомбат Банчамек. А Буакхау переводится как «белая лошадь». То есть его имя Буакхау По Прамук дословно означало «Белая лошадь из клуба Прамук».

А как поживает многократная чемпионка мира, «Барби»?

Евгений Добротворский:

«Барби» прекрасно поживает! Она вышла замуж. Возможно, скоро станет мамой. Я думаю, что тот адреналин, который у нее есть, Катя «выбрасывает» только на ринге, а домой приходит «мягкая и пушистая»!

Каждая женщина чемпионка признается, что семья - это стимул побеждать, двигаться дальше, идти к какой-то цели…

Евгений Добротворский:

Женщина, которая родила ребенка, вышла замуж, была чемпионкой - стала домохозяйкой… Ей хочется вернуться, ей хочется статуса: стать опять чемпионкой, хочется доказать всем вокруг и в том числе мужу, что она не просто так: «Масло подай! Масло убери!», а она еще и чемпионка!

Что ожидает болельщиков и кикбоксеров? Какие турниры, чемпионаты?

Евгений Добротворский:

У нас очень плотный календарь. В прошлом году белорусы, я в том числе, участвовали в образовании Международного профессионального совета единоборств, который объединил крупнейшие федерации кикбоксинга, Муай Тай, бокс, К-1, ММА. Эта организация только в этом году провела шесть крупных международных турниров, в которых участвовали белорусы. 27 июля состоится 1/8 финала по К-1 в Китае, в котором примут участие 16 лучших спортсменов, в том числе наш боец Денис Зуев. Алена Муратова из Могилева 31 августа примет участие в женской «восьмерке» в Китае. Мировое Гран-при, лучшие женщины профессионалы. Из этих восьми девушек шесть - чемпионки мира. Сумасшедший по уровню турнир, легко не будет! Алена тоже трехкратная чемпионка и очень сильный боец. В свои 37 лет она отлично сложена. И я думаю, возраст ее не остановит!

37 лет… И такие результаты! А сколько человек занимался? С детства?

Евгений Добротворский:

Она начала заниматься достаточно поздно. После 20! И такие результаты! Наверное, именно поэтому и была такая мотивация. Те, кто «наелся» с детства, им уже не нужно идти дальше. Например, Алексей Пекарчик стал чемпионом мира в 17 лет среди взрослых. К 20 годам у него уже все было, поэтому он быстро закончил карьеру. А если взять тех людей, которые приходят в спорт поздно, то тут другой подход. В частности как Марина Зеленая, двукратная чемпионка мира. Она вообще начала заниматься в 26 лет! Она пришла в клуб, я ей говорю: «Девушка, ты для себя хочешь заниматься?». А она: «Я на результат!». За три года стала чемпионкой мира. Когда у человека есть мотивация, ему просто даешь технику, тактику, он все сам учит.

А кого легче тренировать: девушек, мужчин, или детей?

Евгений Добротворский:

Это зависит от человека! Всех легко тренировать, когда человек этого действительно хочет! Есть мотивация - без проблем можно сделать из любого чемпиона!

Об игре в Минске в будущем поподробнее…

Евгений Добротворский:

Будет уникальный турнир. Мы в Минске много проводили турниров. Впервые к нам приезжает знаменитый Буакхау. И это будет шанс Андрея Кулебина доказать, кто же действительно «number one» в мире. Во-вторых, у нас будет сразу два турнира в один день. Будет 19 боев, разбитых на две части. Турнир по К-1, Муай Тай, два боя по ММА, всего шесть титульных поединков. В первые этот турнир будет транслироваться, прямая трансляция будет идти на Китай, Таиланд. Европа берет по спутнику. Будем показывать Минск с самой лучшей стороны!