«Этот старт очень важный». В Ратомке продолжается ЧБ по конному троеборью

В рамках национального первенства проводятся турниры уровня сложности от одной звезды до четырех. Особое внимание уделено подрастающему поколению. Для него организован специальный молодежный Кубок вызова. Сюда заявились наиболее перспективные юные атлеты и лошади. На кону – возможность попасть в сборную страны и представлять Беларусь на крупнейших турнирах.

Наталья Юранова, судья соревнований:

Этот старт очень важный, это в начале года, это осмотр, отбор на весь год. На соревнования уже определяются основные, кто в дальнейшем будет идти на квалификации на дальнейшие турниры. Такая отправная точка для всех категорий участников. Пока никаких сюрпризов не было, вчера приняли все ведущие всадники республики участие. Естественно, например, в четырех звездах (это самая сложная программа) подтвердили свой статус, мастерство основные всадники: Александр Зеленко, Александр Фоминов, Марина Иванова, которая лучший результат показала. Но в троеборье, бывает, это к концу соревнований корректируется результатами конкура и кросса.