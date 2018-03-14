«Это большой труд, и конкуренция в мире большая». Белорусские паралимпийцы завоевали уже 9 наград, заняв 8-е место в медальном зачёте

Новости Беларуси. До завершения зимних Игр-2018 остается четыре дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И надежды на медали еще есть.
Новости Беларуси. До завершения зимних Игр-2018 остается четыре дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И надежды на медали еще есть.
Однако эту Паралимпиаду уже можно считать самой успешной. На данный момент в копилке белорусской команды девять наград: три золотые, четыре серебряные и две бронзовые. Сборная в топ-10 сильнейших и занимает восьмую строчку в медальном зачете. Такое же количество наград завоевывали белорусы в Турине и Ванкувере. Но столько золотых медалей в активе еще не было.
Сильнейшие паралимпийцы мира. И самая стремительная из дисциплин, где судьба медалей решается в считанные минуты. Лыжный спринт. Светлана Сахоненко призналась: перед стартом страшно волновалась. И напрасно. Ее без малого 4,5 – и золотой результат!
В родном Новополоцке Светлана профессионально занималась лыжным спортом. Когда зрение по непонятным причинам стало садиться, тренировки прекратила. И только шесть лет спустя решилась вернуться в спорт. Всего за год до игр в Пхенчхане. Дебют оказался триумфальным: две золотые медали в лыжном спорте и бронза в биатлоне. Награду Светлана получает вместе с гидом Романом Ященко. На трассе и огневых рубежах он – глаза спортсменки.
Серебро для Дмитрия Лобана не менее дорогое, чем золото. Спринт выдался интригующим.
Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси:
Все сегодня переживали за Диму Лобана, когда он завоевал серебряную медаль, но проиграл только по фотофинишу. Показал одинаковое время с победителем. Но в то же время в этом фотофинише было четыре человека. Это говорит о том, что результаты растут.
Для капитана нашей сборной это уже третья медаль на его третьей Паралимпиаде. На родине – в маленькой деревне Гончары в Ляховичском районе – с самого утра в курсе все соседи.
Уж кто не пропускает с трансляции ни одной гонки, так это мама Дмитрия.
Галина Лобан, мать Дмитрия Лобана:
Прислал он ссылку. Показывают, когда выступают, гонки. И смотрим по этой ссылке.
Сегодня была еще одна бессонная ночь. Галина Лобан, несмотря на огромное волнение, следила за выступлением сына в 4 утра. С экрана подаренного сыном смартфона.
Галина Лобан:
Кулаки сжимая смотрела. Потом от волнения выключила. Думаю, подожду лучше, чтобы не помешать хотя бы.
Медаль не сглазила. С этой радостью за победу сравниться могут только моменты, когда сын после больших турниров приезжает домой.
Галина Лобан:
Когда приезжает – добродушный хороший парень. Хочет помочь. Вот, картошку копаем, он может со мной в борозне копать. Навоз помогает вывезти или привезти что-нибудь. Заботится о нас.
Среди самых активных болельщиков – учитель физкультуры. Оказывается, в детстве Дмитрий был лучшим в школе шахматистом. А вот к лыжам прикипел немного позже.
Станислав Жагунь, учитель физкультуры:
К лыжам склонность была. Даже в зимнее время на каникулах батька брал в школе лыжи, чтобы Дима мог покататься на лыжах.
Кстати, на Играх в Южной Корее Дмитрий вместе с супругой. Лидия Графеева принесла Беларуси бронзовую медаль в биатлонном спринте! Для нашей сборной это самая успешная зимняя Паралимпиада в истории. Победы героические и вдохновляющие! Уже девять медалей, три из них – высшей пробы.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
То, что люди стараются и как они себя там ведут, и каким трудом это достается, несмотря на ограниченные возможности, это дорогого стоит. Это сильные, мужественные люди. Показывают героизм, мужество и свои самые-самые лучшие качества.
Наши фехтовальщицы не понаслышке знают, какой ценой даются такие победы. Анастасия выступала на Играх в Рио. И хотя их вид спорта летний, девушки, прежде чем взяться за рапиру и саблю, успели попробовать себя в лыжном спорте.
Кристина Феклистова, участник национальной сборной Беларуси по фехтованию на инвалидных колясках:
Мы, паралимпийцы, в этом не с детства. У нас есть шанс выбрать, что тебе с твоим новым телом, в новом состоянии подходит. Это большой труд, и конкуренция в мире большая – что у зимних видов спорта, что у нас.
Анастасия Костючкова, чемпион Европы по фехтованию на инвалидных колясках:
Колоссальные захлестывают эмоции. Во-первых, туда попасть очень тяжело, отобраться. Когда там находишься, очень важна любая поддержка – близких, родных, друзей. Это очень важно и помогает.
Завтра, 15 марта, у белорусских атлетов на Играх день отдыха. Ну а потом – новые старты и новые надежды на медали. Паралимпиада закроется 18 марта. И есть еще все шансы пополнить медальную копилку.