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«Это большой труд, и конкуренция в мире большая». Белорусские паралимпийцы завоевали уже 9 наград, заняв 8-е место в медальном зачёте

14 марта 2018 19:03
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Новости Беларуси. До завершения зимних Игр-2018 остается четыре дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И надежды на медали еще есть.

«Это большой труд, и конкуренция в мире большая». Белорусские паралимпийцы завоевали уже 9 наград, заняв 8-е место в медальном зачёте-1

«Это большой труд, и конкуренция в мире большая». Белорусские паралимпийцы завоевали уже 9 наград, заняв 8-е место в медальном зачёте-3

«Это большой труд, и конкуренция в мире большая». Белорусские паралимпийцы завоевали уже 9 наград, заняв 8-е место в медальном зачёте-5

Однако эту Паралимпиаду уже можно считать самой успешной. На данный момент в копилке белорусской команды девять наград: три золотые, четыре серебряные и две бронзовые. Сборная в топ-10 сильнейших и занимает восьмую строчку в медальном зачете. Такое же количество наград завоевывали белорусы в Турине и Ванкувере. Но столько золотых медалей в активе еще не было.

Сильнейшие паралимпийцы мира. И самая стремительная из дисциплин, где судьба медалей решается в считанные минуты. Лыжный спринт. Светлана Сахоненко призналась: перед стартом страшно волновалась. И напрасно. Ее без малого 4,5 – и золотой результат!

«Это большой труд, и конкуренция в мире большая». Белорусские паралимпийцы завоевали уже 9 наград, заняв 8-е место в медальном зачёте-8

«Это большой труд, и конкуренция в мире большая». Белорусские паралимпийцы завоевали уже 9 наград, заняв 8-е место в медальном зачёте-10

«Это большой труд, и конкуренция в мире большая». Белорусские паралимпийцы завоевали уже 9 наград, заняв 8-е место в медальном зачёте-12

В родном Новополоцке Светлана профессионально занималась лыжным спортом. Когда зрение по непонятным причинам стало садиться, тренировки прекратила. И только шесть лет спустя решилась вернуться в спорт. Всего за год до игр в Пхенчхане. Дебют оказался триумфальным: две золотые медали в лыжном спорте и бронза в биатлоне. Награду Светлана получает вместе с гидом Романом Ященко. На трассе и огневых рубежах он – глаза спортсменки.

Серебро для Дмитрия Лобана не менее дорогое, чем золото. Спринт выдался интригующим.

«Это большой труд, и конкуренция в мире большая». Белорусские паралимпийцы завоевали уже 9 наград, заняв 8-е место в медальном зачёте-15

Олег Шепель, председатель Паралимпийского комитета Беларуси:
Все сегодня переживали за Диму Лобана, когда он завоевал серебряную медаль, но проиграл только по фотофинишу. Показал одинаковое время с победителем. Но в то же время в этом фотофинише было четыре человека. Это говорит о том, что результаты растут.

«Это большой труд, и конкуренция в мире большая». Белорусские паралимпийцы завоевали уже 9 наград, заняв 8-е место в медальном зачёте-18

Для капитана нашей сборной это уже третья медаль на его третьей Паралимпиаде. На родине – в маленькой деревне Гончары в Ляховичском районе – с самого утра в курсе все соседи.

«Это большой труд, и конкуренция в мире большая». Белорусские паралимпийцы завоевали уже 9 наград, заняв 8-е место в медальном зачёте-21

Уж кто не пропускает с трансляции ни одной гонки, так это мама Дмитрия.

«Это большой труд, и конкуренция в мире большая». Белорусские паралимпийцы завоевали уже 9 наград, заняв 8-е место в медальном зачёте-24

«Это большой труд, и конкуренция в мире большая». Белорусские паралимпийцы завоевали уже 9 наград, заняв 8-е место в медальном зачёте-26

Галина Лобан, мать Дмитрия Лобана:
Прислал он ссылку. Показывают, когда выступают, гонки. И смотрим по этой ссылке.

Сегодня была еще одна бессонная ночь. Галина Лобан, несмотря на огромное волнение, следила за выступлением сына в 4 утра. С экрана подаренного сыном смартфона.  

«Это большой труд, и конкуренция в мире большая». Белорусские паралимпийцы завоевали уже 9 наград, заняв 8-е место в медальном зачёте-29

Галина Лобан:
Кулаки сжимая смотрела. Потом от волнения выключила. Думаю, подожду лучше, чтобы не помешать хотя бы.

Медаль не сглазила. С этой радостью за победу сравниться могут только моменты, когда сын после больших турниров приезжает домой.

Галина Лобан:
Когда приезжает – добродушный хороший парень. Хочет помочь. Вот, картошку копаем, он может со мной в борозне копать. Навоз помогает вывезти или привезти что-нибудь. Заботится о нас.

«Это большой труд, и конкуренция в мире большая». Белорусские паралимпийцы завоевали уже 9 наград, заняв 8-е место в медальном зачёте-32

Среди самых активных болельщиков – учитель физкультуры. Оказывается, в детстве Дмитрий был лучшим в школе шахматистом. А вот к лыжам прикипел немного позже.

«Это большой труд, и конкуренция в мире большая». Белорусские паралимпийцы завоевали уже 9 наград, заняв 8-е место в медальном зачёте-35

Станислав Жагунь, учитель физкультуры:
К лыжам склонность была. Даже в зимнее время на каникулах батька брал в школе лыжи, чтобы Дима мог покататься на лыжах.

Кстати, на Играх в Южной Корее Дмитрий вместе с супругой. Лидия Графеева принесла Беларуси бронзовую медаль в биатлонном спринте! Для нашей сборной это самая успешная зимняя Паралимпиада в истории. Победы героические и вдохновляющие! Уже девять медалей, три из них – высшей пробы.

«Это большой труд, и конкуренция в мире большая». Белорусские паралимпийцы завоевали уже 9 наград, заняв 8-е место в медальном зачёте-38

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
То, что люди стараются и как они себя там ведут, и каким трудом это достается, несмотря на ограниченные возможности, это дорогого стоит. Это сильные, мужественные люди. Показывают героизм, мужество и свои самые-самые лучшие качества.

«Это большой труд, и конкуренция в мире большая». Белорусские паралимпийцы завоевали уже 9 наград, заняв 8-е место в медальном зачёте-41

Наши фехтовальщицы не понаслышке знают, какой ценой даются такие победы. Анастасия выступала на Играх в Рио. И хотя их вид спорта летний, девушки, прежде чем взяться за рапиру и саблю, успели попробовать себя в лыжном спорте.

«Это большой труд, и конкуренция в мире большая». Белорусские паралимпийцы завоевали уже 9 наград, заняв 8-е место в медальном зачёте-44

Кристина Феклистова, участник национальной сборной Беларуси по фехтованию на инвалидных колясках:
Мы, паралимпийцы, в этом не с детства. У нас есть шанс выбрать, что тебе с твоим новым телом, в новом состоянии подходит. Это большой труд, и конкуренция в мире большая – что у зимних видов спорта, что у нас.

«Это большой труд, и конкуренция в мире большая». Белорусские паралимпийцы завоевали уже 9 наград, заняв 8-е место в медальном зачёте-47

Анастасия Костючкова, чемпион Европы по фехтованию на инвалидных колясках:
Колоссальные захлестывают эмоции. Во-первых, туда попасть очень тяжело, отобраться. Когда там находишься, очень важна любая поддержка – близких, родных, друзей. Это очень важно и помогает.

Завтра, 15 марта, у белорусских атлетов на Играх день отдыха. Ну а потом – новые старты и новые надежды на медали. Паралимпиада закроется 18 марта. И есть еще все шансы пополнить медальную копилку. 

# Фотофакт # Олег Шепель # Паралимпийские игры # Анастасия Костючкова # Сергей Ковальчук # Кристина Феклистова

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