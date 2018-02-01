«Это моя первая Олимпиада, и я к ней очень долго шла»: Ксения Садовская о выступлении в Пхёнчхане

Новости Беларуси. Вместе с атлетами из Минска в Пхенчхан отправились административная и медицинская группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По пути следования олимпийский автобус заехал в Раубичи, где его ждали наши лыжники, а также тренеры биатлонной команды. К слову, сами биатлонисты уже прилетели в Пхенчхан и в ближайшие дни опробуют олимпийские трассы.

Максим Сергеев, участник олимпийской сборной Республики Беларусь:

Настроены на хорошее выступление. Надеюсь, все получится и пройдет идеально для нас.

Ксения Садовская, участница олимпийской сборной Республики Беларусь:

В большом предвкушении, если честно. Это моя первая Олимпиада, и я к ней очень долго шла. Готовились к ней с самого начала сезона. Есть талисман, который всегда вожу с собой. Это игрушка небольшая.