Прямой эфир

«Это моя первая Олимпиада, и я к ней очень долго шла»: Ксения Садовская о выступлении в Пхёнчхане

01 февраля 2018 11:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вместе с атлетами из Минска в Пхенчхан отправились административная и медицинская группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужжухин о допинг-пробах белорусских атлетов: «Ни один непроверенный спортсмен в самолет не сажается»

«Это моя первая Олимпиада, и я к ней очень долго шла»: Ксения Садовская о выступлении в Пхёнчхане-1

По пути следования олимпийский автобус заехал в Раубичи, где его ждали наши лыжники, а также тренеры биатлонной команды. К слову, сами биатлонисты уже прилетели в Пхенчхан и в ближайшие дни опробуют олимпийские трассы.

«Это моя первая Олимпиада, и я к ней очень долго шла»: Ксения Садовская о выступлении в Пхёнчхане-3

Максим Сергеев, участник олимпийской сборной Республики Беларусь:
Настроены на хорошее выступление. Надеюсь, все получится и пройдет идеально для нас.

Ксения Садовская, участница олимпийской сборной Республики Беларусь:
В большом предвкушении, если честно. Это моя первая Олимпиада, и я к ней очень долго шла. Готовились к ней с самого начала сезона. Есть талисман, который всегда вожу с собой. Это игрушка небольшая.

Подробности в видеоматериале.

# Зимняя Олимпиада – 2018

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусский лыжник Сергей Долидович не получит бронзовую медаль ОИ-2014
01 февраля 2018 11:15

Белорусский лыжник Сергей Долидович не получит бронзовую медаль ОИ-2014

Волейболисты «Шахтера» и «Строителя» завершили выступление в еврокубках
01 февраля 2018 11:01

Волейболисты «Шахтера» и «Строителя» завершили выступление в еврокубках

Выйдут ли баскетболисты «Цмокі-Мінск» в плей-офф Еврокубка FIBA? Матч с черногорским «Морнаром» решит судьбу клуба
01 февраля 2018 10:50

Выйдут ли баскетболисты «Цмокі-Мінск» в плей-офф Еврокубка FIBA? Матч с черногорским «Морнаром» решит судьбу клуба