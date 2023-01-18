«Это будет зрелищный поединок». Азаренко о предстоящем матче с Мэдисон Киз на открытом чемпионате Австралии

Соперница смогла взять лишь один гейм у нашей спортсменки. Итоговые цифры 6:1, 6:0 в пользу Азаренко. Матч продолжался 58 минут. Отметим, Вика взяла 12 геймов подряд. Белоруска также порадовала уверенной подачей и практически безошибочной игрой. При этом из-за непогоды организаторы несколько раз переносили начало встречи, из-за чего ее конец пришелся на полночь по местному времени. Следующей соперницей белоруски станет американка Мэдисон Киз. С ней Азаренко встречалась трижды и каждый раз побеждала.

Виктория Азаренко, участница турнира:

Это был очень длинный день, перед матчем я чувствовала себя не очень хорошо. У меня была мигрень, и я не думала, что смогу хорошо проявить себя на корте. Но мне удалось сфокусироваться. В этом мне помогли зрители, именно они мотивировали меня на протяжении всего матча. Мэдисон Киз – невероятный игрок. У нас была потрясающая встреча в Гвадалахаре. Мы замечательные коллеги и хорошие друзья. Я думаю, это будет зрелищный поединок. Выиграв этот турнир дважды, я знаю, как это нелегко. Это очень длинные две недели, но я хочу продолжать наслаждаться своей игрой и совершенствоваться.

Эта победа стала для Виктории Азаренко 150-й на турнирах Большого шлема. Таким образом белоруска является 14-й теннисисткой в Открытой эре, сумевшей достигнуть такого выдающегося результата.