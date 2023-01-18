«Видна борьба на дистанции». На первом этапе «Снежного снайпера» соревнуются более 300 ребят из Центрального района

Новости Беларуси. Более 300 юношей и девушек Центрального района собрал первый этап республиканских соревнований «Снежный снайпер», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он традиционно проходит на призы Президентского спортивного клуба на лыжероллерной трассе в Веснянке. В состязании принимают участие юные биатлонисты из 17 учреждений образования района. Каждую школу представляют по три мальчика и девочки трех возрастных категорий. Районные соревнования проходят три дня, за которые ребятам нужно пробежать определенную дистанцию, согласно своему возрасту, и показать наилучшие результаты на огневых рубежах.

Михаил Банад, ученик гимназии № 29:

Участвовал в прошлом году, занял первое место по району, по городу – третье место. Ну и выступал на республике. К этим соревнованиям я очень хорошо тренировался.

Марк Соболевский, ученик средней школы № 48 имени Ф.А. Малышева:

Спорт нравится тем, что можно почувствовать себя свободным – в плане, когда катаешься, не думаешь об уроках, а просто едешь. Самый первый раз я не прошел на городской этап – я занял четвертое место. В прошлом году занял первое место и прошел на городской этап. Первый раз выстрелил 9 из 10, второй – 10 из 10.

Сергей Пчелинцев, главный судья соревнований по биатлону «Снежный снайпер» Центрального района:

Ребята стремятся, показывают хорошие результаты, видна борьба на дистанции. По результатам в лидерах средняя школа № 32 и гимназия № 16.