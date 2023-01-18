Синхронные прыжки с трёхметрового трамплина. Как прошёл второй день ЧБ по прыжкам в воду?

Новости Беларуси. Первый старт в этом сезоне у белорусских прыгунов в воду – чемпионат страны. На кону 12 титулов, на которые претендуют 90 участников из Минска, Гомеля и Бреста, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во второй соревновательный день спортсмены выступали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. В стартовых заявках как молодежь, так и члены национальной команды. Отметим, штатный состав сборной в этом сезоне очень скромный – всего четыре парня. В среду, 18 января, среди мужчин чемпионами страны стали лидеры сборной Александр Молчан и Владислав Сонин, у женщин не было равных молодому дуэту Ольге Белоуско и Злате Закервашевич. В миксте победили Денис Мазуро и Алена Забродская.

Михаил Захаренко, государственный тренер Беларуси по прыжкам в воду:

Ближайший старт у нашей команды – это Кубок России. Туда планируют выехать четыре спортсмена. Надеюсь, они составят достойную конкуренцию российским спортсменам. Россия – это наш ближайший сосед. Поэтому мы стараемся сделать как можно больше выездов. Мы сейчас можем передохнуть, так сказать, набраться опыта. Проблемы, конечно, существуют, будем их решать по мере возможностей.