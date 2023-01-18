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Синхронные прыжки с трёхметрового трамплина. Как прошёл второй день ЧБ по прыжкам в воду?

18 января 2023 15:00
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Новости Беларуси. Первый старт в этом сезоне у белорусских прыгунов в воду – чемпионат страны. На кону 12 титулов, на которые претендуют 90 участников из Минска, Гомеля и Бреста, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Синхронные прыжки с трёхметрового трамплина. Как прошёл второй день ЧБ по прыжкам в воду?-1

Во второй соревновательный день спортсмены выступали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. В стартовых заявках как молодежь, так и члены национальной команды. Отметим, штатный состав сборной в этом сезоне очень скромный – всего четыре парня. В среду, 18 января, среди мужчин чемпионами страны стали лидеры сборной Александр Молчан и Владислав Сонин, у женщин не было равных молодому дуэту Ольге Белоуско и Злате Закервашевич. В миксте победили Денис Мазуро и Алена Забродская.

Синхронные прыжки с трёхметрового трамплина. Как прошёл второй день ЧБ по прыжкам в воду?-4

Михаил Захаренко, государственный тренер Беларуси по прыжкам в воду:
Ближайший старт у нашей команды – это Кубок России. Туда планируют выехать четыре спортсмена. Надеюсь, они составят достойную конкуренцию российским спортсменам. Россия – это наш ближайший сосед. Поэтому мы стараемся сделать как можно больше выездов. Мы сейчас можем передохнуть, так сказать, набраться опыта. Проблемы, конечно, существуют, будем их решать по мере возможностей.

Синхронные прыжки с трёхметрового трамплина. Как прошёл второй день ЧБ по прыжкам в воду?-7

В четверг, 19 января, участники разыграют медали в прыжках с вышки. Чемпионат Беларуси завершится в 21 января.

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# Спортивные соревнования # Александр Молчан # Владислав Сонин # Ольга Белоуско # Злата Закервашевич # Денис Мазуро # Алена Забродская # Михаил Захаренко # Фотофакт

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