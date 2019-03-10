«Это большая ответственность». Руслан Алехно стал звёздным послом II Европейских игр

Новости Беларуси. В июне Минск станет столицей II Европейских игр. Полноправные представители спортивного форума – звездные послы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На них возложена ответственная миссия – продвигать и формировать имидж страны и предстоящего события.

Георгий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»: Он стал уже легендарным и на площадках Союзного государства. Мы ожидаем, что самое большое количество любителей спорта прибудет к нам из соседних стран. Руслан будет очень сильно способствовать продвижению игр, конечно, благодаря своему искусству и харизме. Он как настоящий спортсмен все время в форме, ведет здоровый образ жизни, является примером для всех любителей спорта.

Руслан Алехно, звездный посол II Европейских игр:

Быть в команде звездных послов – для меня это, в первую очередь, ответственность. Нужно готовиться к этому.

Добавим, в числе звездных послов – выдающиеся личности из мира спорта, искусства и культуры Беларуси и зарубежных стран. В команде Дарья Домрачева, Александр Богданович, Ростислав Кример, братья Запашные и другие.