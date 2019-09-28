«Эти соревнования – последний этап подготовки к чемпионату Европы». Кубок Беларуси по спортивной акробатике прошёл в Бресте

Новости Беларуси. Определились обладатели Кубка Беларуси по спортивной акробатике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир завершился в Бресте. За медали в пяти видах сражались 60 сильнейших спортсменов из нашей страны. Отметим дуэт Алексея Зайца и Артема Ященко: ребята в состязаниях мужских пар смогли продемонстрировать хорошее выступление и набрали 29,96 балла.

В женских дуэтах победа досталась Полине Куновской и Алене Траулько. В миксте сильнейшими стали победители II Европейских игр Ольга Мельник и Артур Беляков.