Евгений Тихонцов о победе на ЧМ по тяжёлой атлетике: «Доволен местом очень сильно. Но результатом – нет»

Новости Беларуси. 28 сентября в Национальном аэропорту «Минск» встречали белорусских спортсменов, завоевавших награды на чемпионате мира по тяжелой атлетике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в Таиланде наш Евгений Тихонцов в весе 102 килограмма выиграл золото. Олимпийский чемпион Андрей Арямнов завоевал серебро в весовой категории до 109 килограммов. Всего команда привезла домой семь медалей. Спортсменов и главного тренера по приезду поздравляли родные и близкие.

Евгений Тихонцов, чемпион мира по тяжелой атлетике:

Доволен местом очень сильно, конечно. Но результатом – нет. Я был гораздо сильнее, мог поднять гораздо больше килограмм. Но так получилось, что хватило этого.

Самым сложным было настроиться на второй подход в толчке. Когда я не потолкал первый подход 212 килограмм, этот момент был очень тяжелым – настроиться, когда ты понимаешь, что у тебя либо все, либо ничего.