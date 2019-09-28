Евгений Тихонцов о победе на ЧМ по тяжёлой атлетике: «Доволен местом очень сильно. Но результатом – нет»

Новости Беларуси. 28 сентября в Национальном аэропорту «Минск» встречали белорусских спортсменов, завоевавших награды на чемпионате мира по тяжелой атлетике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 28 сентября в Национальном аэропорту «Минск» встречали белорусских спортсменов, завоевавших награды на чемпионате мира по тяжелой атлетике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, в Таиланде наш Евгений Тихонцов в весе 102 килограмма выиграл золото. Олимпийский чемпион Андрей Арямнов завоевал серебро в весовой категории до 109 килограммов. Всего команда привезла домой семь медалей. Спортсменов и главного тренера по приезду поздравляли родные и близкие.
Евгений Тихонцов, чемпион мира по тяжелой атлетике:
Доволен местом очень сильно, конечно. Но результатом – нет. Я был гораздо сильнее, мог поднять гораздо больше килограмм. Но так получилось, что хватило этого.
Самым сложным было настроиться на второй подход в толчке. Когда я не потолкал первый подход 212 килограмм, этот момент был очень тяжелым – настроиться, когда ты понимаешь, что у тебя либо все, либо ничего.
Андрей Арямнов, призер чемпионата мира по тяжелой атлетике, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике (2008):
Что касается, результата, результат без 10 килограммов лучший в моей карьере. Я чувствую, что еще можно добавить, тем более тогда я был очень молодой и юный, а сейчас чувствую в себе уже мужскую силу.
Интенсивные тренировки у белорусских тяжелоатлетов продолжатся. Теперь все силы будут сосредоточены на подготовке к Олимпиаде в Токио.
Белорусский тяжелоатлет Эдуард Зезюлин занял 4 место на ЧМ в Таиланде