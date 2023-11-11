«Калгари» Шаранговича уступила «Торонто» в серии буллитов в матче НХЛ

«Калгари», за который выступает белорус Егор Шарангович, в гостях в серии буллитов уступили «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ – 4:5, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отечественный нападающий без результативных баллов. Однако в серии послематчевых бросков Егор единственным из команды реализовал свою попытку. Белорус провел на льду чуть более 16 минут, исполнил бросок, заблокировал 2 выстрела соперника, совершил перехват и завершил встречу с показателем полезности 0.

Алексей Протас также провел очередной матч в НХЛ. Его клуб «Вашингтон» одолел «Нью-Джерси». Но белорусский нападающий результативностью не отметился.