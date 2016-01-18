Этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам в «Раубичах» – соревнования высочайшего уровня наперекор циклону

К концу недели «Раубичи» готовились принять крупное мероприятие – этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам. Соревнования достаточно серьезные: лучшие спортсмены из Беларуси, России и Украины, среди которых олимпийские призеры, боролись за награды в индивидуальных гонках, спринте и скиатлоне. Понятное дело, с таким набором программ стоял вопрос по грамотной организации маршрута на трассе. А тут еще и запорошило землю снегом. Так что работа по утрамбовке аномального количества осадков начиналась каждый день с шести утра.

Леонид Чащин, главный судья этапа Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам:

Внесли в международный календарь эти мероприятия – Кубок Восточной Европы. И очень приятно, что откликнулись очень хорошие спортсмены, фактически вся национальная команда России, мужская команда в лице Дементьева Евгения, Турышева. Соревнования очень хорошего уровня.

Иван Листопад, заслуженный тренер Республики Беларусь по лыжным видам спорта:

Трассу сначала два круга готовили искусственно, потом пошел снег. В принципе, трассу удлинили только на полтора километра. 2,5 правая сторона для классики, 2,5 левая сторона. Вы видите, какие условия, соревнования провели на высоком уровне.

На уборку территории РЦОПа помимо работников вышли и сами спортсмены, и студенты БГУФК, и их преподаватели. Ведь Беларусь с радостью бы приняла и более крупные мировые этапы, а значит нужно себя проявлять.

Иван Листопад, заслуженный тренер РБ по лыжным видам спорта:

Об этом говорили и все судьи, спортсмены отмечают очень хорошую организацию. Поэтому, я думаю, и в дальнейшем мы будем проводить такие старты.

Как результат – трасса была готова идеально. По сути, никакой проблемы снегопады и не создали, а лишь помогли немного удлинить дистанцию, да и плотно присыпать снегом. Такая погода уж лучше, чем как месяц назад – совсем без снега. А самое большое спасибо матушке-природе выказывают те, кто добрался до финиша раньше остальных.

Андрей Мельниченко, победитель этапа Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам (Россия):

Все отлично, понравилось. Правда, вначале, с 8 января, трасса была маленькая, короткая, а сейчас все хорошо.

Михаил Куклин, бронзовый призер этапа Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам (Беларусь):

Трассу постарались хорошо сделать, в квалификации было тяжеловато, немного рыхлая. Но потом в забеге накатали. Было все супер.

Практически все участники остались довольны организацией соревнований в «Раубичах». Именно поэтому трассу и сам спорткомплекс называют одними из лучших, где приходилось бывать. Так что, возможно, совсем скоро один из этапов Кубка мира приедет и к нам, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Андрей Марченко, участник этапа Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам (Украина):

Был циклон, очень много снега выпало, но организаторы все укатали, расчистили. Можно сказать, трасса была идеальной, достойной мирового уровня.

Николай Фастовец, тренер Киевской области:

Один из лучших в Европе, просто великолепно.

Леонид Чащин, главный судья этапа Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам:

Когда работают все дружно, все работают в одном направлении, гораздо легче решаются вопросы, нежели порознь.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Фактически полтора года шла активная реконструкция этого объекта. Увеличена мощность объекта по количеству мест проживания. Безусловно, обновлена сама трасса, которая стала шире, более комфортной, освещенной, и она соответствует всем мировым требованиям. Я думаю, что мы и впредь будем завоевывать такие права проведения международных соревнований. Для этого есть все основания, техническая база создана. Мы в прошлом году сдали экзамены по проведению международных соревнований, то есть в международном формате – проведение чемпионата по биатлону среди юношей и юниоров. И оценка специалистов на международном уровне была только отличная.