Этап Кубка мира по художественной гимнастике в Минске

21 августа в минском Дворце спорта начались соревнования этапа Кубка мира по художественной гимнастике. Как отметил на церемонии открытия турнира заместитель министра спорта и туризма Дмитрий Шичко, проведение в Минске столь престижных соревнований стало возможным благодаря известности и признанию Беларуси в этом виде спорта, которые завоевали гимнастки Юлия Раскина, Ирина Ильенкова, Инна Жукова, спортсменки группового упражнения и их талантливые тренеры Татьяна Ненашева и Ирина Лепарская.
В минском этапе принимают участие спортсменки из 28 стран. По словам главного тренера национальной команды Беларуси Ирины Лепарской, это сильнейшие спортсменки, которые будут вести в сентябре борьбу за медали чемпионата мира. Исключение составили только украинки, которые отказались от участия в этом этапе Кубка мира.
В составе белорусской команды на минском этапе будут выступать Любовь Черкашина, Светлана Рудалова, Мелита Станюта и Александра Осипова.
21 августа прошли соревнования в групповом упражнении (квалификация), а также в индивидуальном упражнении "Хрустальная роза" (многоборье) для начинающих гимнасток, сообщает БелаПАН.