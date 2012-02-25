Голкипер «Динамо-Минск» Кевин Лаланд испортил себе День рождения, пропустив от «Трактора» аж 4 шайбы

Это праздник со слезами на глазах. Но не День Победы. Кто не понял, речь о Дне рожденья Кевина Лаланда, который пришелся аккурат на поединок «Динамо» – «Трактор».

Впрочем, поначалу все шло как раз по-праздничному: лидеры Лиги в дебюте встречи терялись, нервничали, играли невпопад и пропустили дважды. У минчан точны были Теему Лайне и Дмитрий Мелешко.

Илья Проскуряков, ХК «Трактор»:

Третья игра на выезде, сегодня утром не катались – решили немного отдохнуть. Видно, немного не проснулись. Но потом вкатились, переломили ход игры.

Как все изменилось после перерыва! Во втором периоде на льду «Минск-Арены» появился совсем другой «Трактор». 20-минутка была выиграна им подчистую – 4:1, и нам стало совсем грустно. А пуще всех печалился Кевин Лаланд, по-большому счету сам себе испортивший праздник и замененный впоследствии на Андрея Мезина.

Андрей Мезин, ХК «Динамо-Минск»:

Во втором периоде начали пятиться, потому что игроки у «Трактора» быстрые. Защитники начали откатываться, чем и воспользовался соперник. Они начали бросать из-под защитников, забивали шайбы. Хотя, опять же, скажу, что и мы могли были забить больше. Где-то везение было на стороне «Трактора».

В третьем периоде, считаю, что нам, опять же, не хватило везения.

Прав вратарь. Если бы не ляпы Лаланда, у наших был бы шанс на победу. А так сбить «Трактор» с его уверенного курса не сумел бы уже никто.

В заключительной трети челябинцы забили еще раз, гарантировав себе общую победу (5:3). Последний, возможно, матч минчан на «Минск-Арене» в этом сезоне положительных эмоций нам не принес.

Йере Каралахти, ХК «Динамо-Минск»:

Вне зависимости от результата сегодня наша команда провела хороший матч. Мы готовимся к играм плей-офф, а сегодняшняя встреча была очень высокого уровня. Обе команды играли хорошо, было много борьбы, ребята сражались достойно, но «Трактор», на мой взгляд, – лучшая команда в Лиге.

Осталась еще пара игр на выезде, и нам необходимо хорошо к ним подготовиться, четко следовать тренерским установкам, чтобы зарабатывать очки в обеих встречах.

Но желания финна сбываются не всегда. Поражение от «Торпедо» фактически отправило минчан на шестое место в турнирной таблице. Это значит, что в первом раунде плей-офф «зубрам» будут противостоять московские одноклубники. 29 февраля и первого марта состоятся матчи в Москве, а первые две домашние встречи динамовцы проведут 3 и 4 марта в Бобруйске, сообщили в программе «Горячий лед».

24 февраля минчане провели репетицию будущего рандеву с командой Олега Знарока. Александр Китаров, Теему Лайне и Збынек Иргл забивали в основное время матча, а Джэфф Платт принес «зубрам» победу в серии буллитов.

Отметим и Ларса Хаугена, отметившего свой дебют в Континентальной лиге викторией.