Эта игра не войдёт в золотой фонд ЧМ: Уругвай вырвал победу у сборной Саудовской Аравии

В группе А уругвайцы встречались с футболистами Саудовской Аравии. Эта игра точно не войдет в золотой фонд чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По-настоящему опасных моментов было мало, а единственный гол зрители увидели на 23-й минуте. Отличился Суарес – 1:0 в пользу сборной Уругвая.

Благодаря этой победе стали известны первые участники 1/8 финала чемпионата мира. Уругвай и Россия теперь недосягаемы для конкурентов и в заключительной игре группового этапа разыграют первое место в группе.