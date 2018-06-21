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Эта игра не войдёт в золотой фонд ЧМ: Уругвай вырвал победу у сборной Саудовской Аравии

21 июня 2018 07:09
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В группе А уругвайцы встречались с футболистами Саудовской Аравии. Эта игра точно не войдет в золотой фонд чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Эта игра не войдёт в золотой фонд ЧМ: Уругвай вырвал победу у сборной Саудовской Аравии-1

По-настоящему опасных моментов было мало, а единственный гол зрители увидели на 23-й минуте. Отличился Суарес – 1:0 в пользу сборной Уругвая.

Благодаря этой победе стали известны первые участники 1/8 финала чемпионата мира. Уругвай и Россия теперь недосягаемы для конкурентов и в заключительной игре группового этапа разыграют первое место в группе.

Эта игра не войдёт в золотой фонд ЧМ: Уругвай вырвал победу у сборной Саудовской Аравии-4

# Чемпионат мира по футболу # Фотофакт

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