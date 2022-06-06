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«Есть сильные ребята, дали нам бой». Белорус Дмитрий Фурман рассказал о «Большой московской регате»

06 июня 2022 14:57
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Новости Беларуси. Белорусские спортсмены вернулись с международных соревнований по академической гребле. «Большая московская регата» собрала более 1 200 атлетов из семи стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Завершились соревнования по академической гребле «Большая московская регата» – результаты белорусов. Подробнее.

«Есть сильные ребята, дали нам бой». Белорус Дмитрий Фурман рассказал о «Большой московской регате»-1

И даже среди такого количества соперников белорусы не затерялись и завоевали места на пьедестале. Всего в медальной копилке нашей сборной по итогам соревнований 30 наград в различных классах лодок. «Большая московская регата» показала, что мы можем конкурировать с топовыми оппонентами. Но и работать еще есть над чем. Например, юниорам необходимо набираться соревновательного опыта.

«Есть сильные ребята, дали нам бой». Белорус Дмитрий Фурман рассказал о «Большой московской регате»-4

Дмитрий Фурман, спортсмен сборной Беларуси по академической гребле:
Первый раз за всю свою греблю, сколько я занимаюсь, участвую. Классно, мне очень понравилось. Было здорово. Есть сильные ребята, дали нам бой. Неплохо они сражались, но все равно мы были впереди.

«Есть сильные ребята, дали нам бой». Белорус Дмитрий Фурман рассказал о «Большой московской регате»-7

Следующим стартом для наших гребцов станет чемпионат Беларуси, который пройдет в Бресте с 15 по 17 июля. Участие в нем также примет сборная России.

# Гребля # Дмитрий Фурман # Фотофакт

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