«Есть сильные ребята, дали нам бой». Белорус Дмитрий Фурман рассказал о «Большой московской регате»

Новости Беларуси. Белорусские спортсмены вернулись с международных соревнований по академической гребле. «Большая московская регата» собрала более 1 200 атлетов из семи стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Завершились соревнования по академической гребле «Большая московская регата» – результаты белорусов. Подробнее.

И даже среди такого количества соперников белорусы не затерялись и завоевали места на пьедестале. Всего в медальной копилке нашей сборной по итогам соревнований 30 наград в различных классах лодок. «Большая московская регата» показала, что мы можем конкурировать с топовыми оппонентами. Но и работать еще есть над чем. Например, юниорам необходимо набираться соревновательного опыта.

Дмитрий Фурман, спортсмен сборной Беларуси по академической гребле:

Первый раз за всю свою греблю, сколько я занимаюсь, участвую. Классно, мне очень понравилось. Было здорово. Есть сильные ребята, дали нам бой. Неплохо они сражались, но все равно мы были впереди.