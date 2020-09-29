Есть шанс стать чемпионом. Как проходит ЧБ по кикбоксингу в «Стайках»
Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по кикбоксингу проходит в эти дни в спортивном комплексе «Стайки», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Звание лучшего файтера оспаривают 170 бойцов: мужчины, женщины и юниоры.
Финальные поединки намечены на 1 октября, спортсмены разыграют 16 комплектов наград: в 11 весах у мужчин и в пяти – у женщин.
28 и 29 сентября проходили предварительные поединки. После длительной внесоревновательной паузы все спортсмены заряжены на победу.
Илья Сырыцкий, признанный лучшим юниором 2019 года, встретил жесткую конкуренцию, но прошел дальше.
Илья Сырыцкий, участник соревнований:
Можно сказать, этот простой мне немного помог. Бой сегодня был непростой, но, в принципе, я его забрал чисто, уверенно. На этом чемпионате есть шанс получить звание кандидата в мастера спорта Республики Беларусь по кикбоксингу, которого у меня еще нет в моей копилке, и стать чемпионом.
Для белорусов отечественный старт стал главным в этом сезоне, так как чемпионат Европы, который должен был пройти в Анталии в декабре, неделю назад был отменен по причине второй волны пандемии.
Наш тренерский штаб просматривает как штатный состав сборной, так и ее ближайший резерв для формирования национальной команды на 2021 год и для участия в международных стартах.
Виталий Тишуров, главный тренер сборной Беларуси по восточным видам единоборств:
Эта республика – важная отсечка, чтобы посмотреть, в какой форме находятся ребята. Они очень долгое время были без боев многие, благо получилось провести по профессиональным турнирам. Это хорошее подспорье. Но республика – это, конечно, увидеть форму, в которой ребята сейчас находятся.
Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:
Чемпионат проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Мы все сдали тесты на коронавирус, все участники соревнований: спортсмены, тренеры, судьи. Поэтому наша главная задача – в первую очередь сохранить спортсменов.
Трансляцию финальных поединков смотрите в эфире телеканала СТВ.