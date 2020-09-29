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Есть шанс стать чемпионом. Как проходит ЧБ по кикбоксингу в «Стайках»

29 сентября 2020 13:59
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Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по кикбоксингу проходит в эти дни в спортивном комплексе «Стайки», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Звание лучшего файтера оспаривают 170 бойцов: мужчины, женщины и юниоры.

Финальные поединки намечены на 1 октября, спортсмены разыграют 16 комплектов наград: в 11 весах у мужчин и в пяти – у женщин.

Есть шанс стать чемпионом. Как проходит ЧБ по кикбоксингу в «Стайках»-1

Есть шанс стать чемпионом. Как проходит ЧБ по кикбоксингу в «Стайках»-3

28 и 29 сентября проходили предварительные поединки. После длительной внесоревновательной паузы все спортсмены заряжены на победу.

Илья Сырыцкий, признанный лучшим юниором 2019 года, встретил жесткую конкуренцию, но прошел дальше.

Есть шанс стать чемпионом. Как проходит ЧБ по кикбоксингу в «Стайках»-6

Илья Сырыцкий, участник соревнований:
Можно сказать, этот простой мне немного помог. Бой сегодня был непростой, но, в принципе, я его забрал чисто, уверенно. На этом чемпионате есть шанс получить звание кандидата в мастера спорта Республики Беларусь по кикбоксингу, которого у меня еще нет в моей копилке, и стать чемпионом.

Есть шанс стать чемпионом. Как проходит ЧБ по кикбоксингу в «Стайках»-9

Есть шанс стать чемпионом. Как проходит ЧБ по кикбоксингу в «Стайках»-11

Есть шанс стать чемпионом. Как проходит ЧБ по кикбоксингу в «Стайках»-13

Для белорусов отечественный старт стал главным в этом сезоне, так как чемпионат Европы, который должен был пройти в Анталии в декабре, неделю назад был отменен по причине второй волны пандемии.

Наш тренерский штаб просматривает как штатный состав сборной, так и ее ближайший резерв для формирования национальной команды на 2021 год и для участия в международных стартах.

Есть шанс стать чемпионом. Как проходит ЧБ по кикбоксингу в «Стайках»-16

Виталий Тишуров, главный тренер сборной Беларуси по восточным видам единоборств:
Эта республика – важная отсечка, чтобы посмотреть, в какой форме находятся ребята. Они очень долгое время были без боев многие, благо получилось провести по профессиональным турнирам. Это хорошее подспорье. Но республика – это, конечно, увидеть форму, в которой ребята сейчас находятся.

Есть шанс стать чемпионом. Как проходит ЧБ по кикбоксингу в «Стайках»-19

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:
Чемпионат проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Мы все сдали тесты на коронавирус, все участники соревнований: спортсмены, тренеры, судьи. Поэтому наша главная задача – в первую очередь сохранить спортсменов.

Есть шанс стать чемпионом. Как проходит ЧБ по кикбоксингу в «Стайках»-22

Трансляцию финальных поединков смотрите в эфире телеканала СТВ.

# Кикбоксинг # Илья Сырыцкий # Виталий Тишуров # Анатолий Симончик # Фотофакт

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