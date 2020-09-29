Есть шанс стать чемпионом. Как проходит ЧБ по кикбоксингу в «Стайках»

Финальные поединки намечены на 1 октября, спортсмены разыграют 16 комплектов наград: в 11 весах у мужчин и в пяти – у женщин.

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по кикбоксингу проходит в эти дни в спортивном комплексе «Стайки», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Звание лучшего файтера оспаривают 170 бойцов: мужчины, женщины и юниоры.

28 и 29 сентября проходили предварительные поединки. После длительной внесоревновательной паузы все спортсмены заряжены на победу.

Илья Сырыцкий, участник соревновани й: Можно сказать, этот простой мне немного помог. Бой сегодня был непростой, но, в принципе, я его забрал чисто, уверенно. На этом чемпионате есть шанс получить звание кандидата в мастера спорта Республики Беларусь по кикбоксингу, которого у меня еще нет в моей копилке, и стать чемпионом.

Для белорусов отечественный старт стал главным в этом сезоне, так как чемпионат Европы, который должен был пройти в Анталии в декабре, неделю назад был отменен по причине второй волны пандемии.

Наш тренерский штаб просматривает как штатный состав сборной, так и ее ближайший резерв для формирования национальной команды на 2021 год и для участия в международных стартах.