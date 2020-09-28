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Григорий Косяченко на отборочном этапе турнира для детей «Золотая ракетка»: надо дать почувствовать дух соревнований

28 сентября 2020 15:19
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Новости Беларуси. В белорусских школах может появиться большой теннис – в качестве факультатива или как часть программы шестого учебного дня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Такую инициативу озвучил директор Национальной академии тенниса Григорий Косяченко в Гомеле, где 28 сентября прошел очередной отборочный этап республиканского турнира для детей «Золотая ракетка». Встречались команды Гомеля и Витебска.

Григорий Косяченко на отборочном этапе турнира для детей «Золотая ракетка»: надо дать почувствовать дух соревнований-1

Напомним, второй год подряд под эгидой Президентского спортивного клуба команды юных теннисистов со всех уголков Беларуси оспаривают титул, играя на протяжении нескольких месяцев по круговой системе (дома и на выезде). Формат турнира предусматривает не только игры в одиночном и парном разрядах, но и встречи смешанных пар.

Григорий Косяченко на отборочном этапе турнира для детей «Золотая ракетка»: надо дать почувствовать дух соревнований-4

Арина Раевская, участница соревнований:
Внимание очень важно, чтобы достичь нового уровня, чтобы больше уметь, узнать, как играют другие. Эмоции были хорошие, это очень весело. Мне понравилось.

Григорий Косяченко на отборочном этапе турнира для детей «Золотая ракетка»: надо дать почувствовать дух соревнований-7

Григорий Косяченко на отборочном этапе турнира для детей «Золотая ракетка»: надо дать почувствовать дух соревнований-9

Григорий Косяченко, директор Национальной академии тенниса:
Надо дать почувствовать именно вот этот дух соревнований, чтобы мы и наши специалисты посмотрели, как играет каждый спортсмен, что-то подсказать.

Мы понимаем, что будут здоровые дети – будет спорт, будет теннис и наша страна будет процветать.

Григорий Косяченко на отборочном этапе турнира для детей «Золотая ракетка»: надо дать почувствовать дух соревнований-12

«Золотая ракетка» объединила почти 100 теннисистов из 12 команд. Всего же этим видом спорта сегодня занимаются более двух тысяч юных белорусов.

При этом созданная в стране теннисная инфраструктура рассчитана на гораздо более активное вовлечение молодежи. Стимулируют заниматься теннисом и успехи наших спортсменов на международной арене.

# Теннис # Григорий Косяченко # Арина Раевская # Фотофакт

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