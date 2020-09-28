Григорий Косяченко на отборочном этапе турнира для детей «Золотая ракетка»: надо дать почувствовать дух соревнований

Новости Беларуси. В белорусских школах может появиться большой теннис – в качестве факультатива или как часть программы шестого учебного дня, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Такую инициативу озвучил директор Национальной академии тенниса Григорий Косяченко в Гомеле, где 28 сентября прошел очередной отборочный этап республиканского турнира для детей «Золотая ракетка». Встречались команды Гомеля и Витебска.

Напомним, второй год подряд под эгидой Президентского спортивного клуба команды юных теннисистов со всех уголков Беларуси оспаривают титул, играя на протяжении нескольких месяцев по круговой системе (дома и на выезде). Формат турнира предусматривает не только игры в одиночном и парном разрядах, но и встречи смешанных пар.

Арина Раевская, участница соревнований:

Внимание очень важно, чтобы достичь нового уровня, чтобы больше уметь, узнать, как играют другие. Эмоции были хорошие, это очень весело. Мне понравилось.

Григорий Косяченко, директор Национальной академии тенниса:

Надо дать почувствовать именно вот этот дух соревнований, чтобы мы и наши специалисты посмотрели, как играет каждый спортсмен, что-то подсказать. Мы понимаем, что будут здоровые дети – будет спорт, будет теннис и наша страна будет процветать.