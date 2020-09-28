Главный тренер ФК «Столица» о матче с «УВД-Динамо»: «Максимально просил ребят концентрироваться»
Новости Беларуси. Мини-футбольный клуб «Столица» одержал четвертую победу в чемпионате страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 27 сентября в очередном противостоянии было повержено «УВД-Динамо».
За четыре матча гродненцы с трудом набрали два очка, не оформив ни одной победы, и закономерно шли на предпоследнем месте в турнирной таблице.
Противостояние лидера и андердога не таило в себе интриги, вопрос был лишь в счете. Минчане забили восемь безответных мячей – по четыре в каждом тайме. Пока это лучший результат команды на старте сезона.
К слову, этим летом в клубе сменился главный тренер, теперь с коллективом работает украинский специалист Дмитрий Камеко.
Дмитрий Камеко, главный тренер ФК «Столица»:
Мы знали, что любая расслабленность с нашей стороны будет возможностью для соперника. Поэтому максимально просил ребят концентрироваться весь матч.
Был у нас какой-то период, я бы не сказал, что провальный, но мы не могли забить гол. Прервали эту серию, забили столько же, сколько и во втором тайме. Наверное, могли забить больше, в разы больше, наверное, и в первом тайме, и во втором.
После четырех туров «Столица», имея максимум очков, делит первое место с «Витэном» и ВРЗ.
Следующий матч минчане проведут 3 октября на выезде против светлогорского ЦКК.