Главный тренер ФК «Столица» о матче с «УВД-Динамо»: «Максимально просил ребят концентрироваться»

За четыре матча гродненцы с трудом набрали два очка, не оформив ни одной победы, и закономерно шли на предпоследнем месте в турнирной таблице.

К слову, этим летом в клубе сменился главный тренер, теперь с коллективом работает украинский специалист Дмитрий Камеко.

Противостояние лидера и андердога не таило в себе интриги, вопрос был лишь в счете. Минчане забили восемь безответных мячей – по четыре в каждом тайме. Пока это лучший результат команды на старте сезона.

Дмитрий Камеко, главный тренер ФК «Столица»:

Мы знали, что любая расслабленность с нашей стороны будет возможностью для соперника. Поэтому максимально просил ребят концентрироваться весь матч.

Был у нас какой-то период, я бы не сказал, что провальный, но мы не могли забить гол. Прервали эту серию, забили столько же, сколько и во втором тайме. Наверное, могли забить больше, в разы больше, наверное, и в первом тайме, и во втором.