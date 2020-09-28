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Главный тренер ФК «Столица» о матче с «УВД-Динамо»: «Максимально просил ребят концентрироваться»

28 сентября 2020 14:56
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Новости Беларуси. Мини-футбольный клуб «Столица» одержал четвертую победу в чемпионате страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 27 сентября в очередном противостоянии было повержено «УВД-Динамо».

За четыре матча гродненцы с трудом набрали два очка, не оформив ни одной победы, и закономерно шли на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Главный тренер ФК «Столица» о матче с «УВД-Динамо»: «Максимально просил ребят концентрироваться»-1

Противостояние лидера и андердога не таило в себе интриги, вопрос был лишь в счете. Минчане забили восемь безответных мячей – по четыре в каждом тайме. Пока это лучший результат команды на старте сезона.

К слову, этим летом в клубе сменился главный тренер, теперь с коллективом работает украинский специалист Дмитрий Камеко.

Главный тренер ФК «Столица» о матче с «УВД-Динамо»: «Максимально просил ребят концентрироваться»-4

Дмитрий Камеко, главный тренер ФК «Столица»:
Мы знали, что любая расслабленность с нашей стороны будет возможностью для соперника. Поэтому максимально просил ребят концентрироваться весь матч.

Был у нас какой-то период, я бы не сказал, что провальный, но мы не могли забить гол. Прервали эту серию, забили столько же, сколько и во втором тайме. Наверное, могли забить больше, в разы больше, наверное, и в первом тайме, и во втором.

Главный тренер ФК «Столица» о матче с «УВД-Динамо»: «Максимально просил ребят концентрироваться»-7

Главный тренер ФК «Столица» о матче с «УВД-Динамо»: «Максимально просил ребят концентрироваться»-9

После четырех туров «Столица», имея максимум очков, делит первое место с «Витэном» и ВРЗ.

Следующий матч минчане проведут 3 октября на выезде против светлогорского ЦКК.

# Футбол Беларуси # Дмитрий Камеко # Фотофакт

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