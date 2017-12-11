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«Есть пару игроков, которых мы будем просматривать для нашей команды: тренер молодежной команды ХК «Юность» на соревнованиях «Золотая шайба»

11 декабря 2017 13:01
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Новости Беларуси. Есть категория ребят, для которых хоккей – не просто спортивная страсть – это их реальная жизнь, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Ребята, для которых попасть в молодежную сборную – сегодня их главная мечта жизни.

«Есть пару игроков, которых мы будем просматривать для нашей команды: тренер молодежной команды ХК «Юность» на соревнованиях «Золотая шайба»-1

Этих ребят сложно удержать за пределами хоккейной коробки, каждому из них не терпится скорее вырваться на лед и доказать, что, несмотря на юный возраст (а им всего по 13-14 лет), на площадке они настоящие бойцы.

«Есть пару игроков, которых мы будем просматривать для нашей команды: тренер молодежной команды ХК «Юность» на соревнованиях «Золотая шайба»-4

«Есть пару игроков, которых мы будем просматривать для нашей команды: тренер молодежной команды ХК «Юность» на соревнованиях «Золотая шайба»-6

Каждый из финалистов городских состязаний «Золотая шайба» готовит клюшки к финалу, но главное – сама возможность выйти на большой лед и ощутить себя настоящим профи.

«Есть пару игроков, которых мы будем просматривать для нашей команды: тренер молодежной команды ХК «Юность» на соревнованиях «Золотая шайба»-9

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:
Ребята, которые не профессионально занимаются, а больше дворовые команды, школьные команды, которые играют на обычных ледовых площадках. Действительно, сегодня это очень важно, чтобы именно эти ребята подтягивались. Ведь именно здесь они могут зацепиться – за эту игру, за хоккей.

«Есть пару игроков, которых мы будем просматривать для нашей команды: тренер молодежной команды ХК «Юность» на соревнованиях «Золотая шайба»-12

Дмитрий Басков, тренер команды «Грифоны»:
Для любого ребенка одна игра не заменит никакой тренировки, потому что играэто там, где они получают удовлетворение от игры.

«Есть пару игроков, которых мы будем просматривать для нашей команды: тренер молодежной команды ХК «Юность» на соревнованиях «Золотая шайба»-15

При поддержке родных играют ребята с куда большим азартом, да и любой зритель не останется равнодушным, а как иначе, если в турнире даже есть свой Илья Ковальчук.

Горящие глаза и горячие сердца – это про них. Скользить быстрее, бросать точнее! Как и подобает настоящим спортсменам, цели у всех максимальные.

Хоккеисты:

«Есть пару игроков, которых мы будем просматривать для нашей команды: тренер молодежной команды ХК «Юность» на соревнованиях «Золотая шайба»-18


У нас задача – занять первое место.

«Есть пару игроков, которых мы будем просматривать для нашей команды: тренер молодежной команды ХК «Юность» на соревнованиях «Золотая шайба»-20

Хотели бы победить на этом турнире и поехать на республику и занять первое место.

Вот так, с куражом и задором ребята не просто отдаются любимой игре, но еще и могут попасть на карандаш к скаутам солидных белорусских спортшкол.

«Есть пару игроков, которых мы будем просматривать для нашей команды: тренер молодежной команды ХК «Юность» на соревнованиях «Золотая шайба»-23

Владимир Свито, старший тренер молодежной команды ХК «Юность»:
Мы не будем раскрывать секрет, но у нас уже есть пару игроков, которых мы заметили и будем просматривать для нашей команды.

«Есть пару игроков, которых мы будем просматривать для нашей команды: тренер молодежной команды ХК «Юность» на соревнованиях «Золотая шайба»-26

Максим Бражинский, тренер молодежной команды ХК «Юность»:
Надо работать и как можно больше работать. Хоккей – это труд. По такому прогрессу, который происходит сейчас, если и дальше будет прогрессировать, то будет результат.

Четкая передача, точный бросок и – шайба в воротах. Радость одних и огорчение других...

«Есть пару игроков, которых мы будем просматривать для нашей команды: тренер молодежной команды ХК «Юность» на соревнованиях «Золотая шайба»-29

Из каждого поединка, из каждой победы или неудачи будущий профессионал сделает правильные выводы, чтобы расти дальше и дотянуться не только до «Золотой шайбы», но и, как знать, быть может и до серебряного Кубка Стэнли.

# Хоккей Беларуси # Сергей Клишевич # Дмитрий Басков # Владимир Свито # Максим Бражинский # Фотофакт

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