БАТЭ и «Нёман» сыграют в квалификационных турнирах Еврокубков

В ответном матче третьего раунда Лиги Европы борисовский БАТЭ встретится с молдавским «Шерифом». Напомним, в первом матче борисовчане без шансов уступили – 1:5. Если им не удастся отыграться, то они отправятся в плей-офф Лиги конференций. В квалификации этого турнира сегодня гродненский «Неман» попытается взять реванш у словенского «Целе» за поражение в первом матче со счетом 0:1.