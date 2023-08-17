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БАТЭ и «Нёман» сыграют в квалификационных турнирах Еврокубков

17 августа 2023 19:14
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Сегодня белорусские клубы вновь сыграют в квалификационных турнирах Еврокубков, сообщили в программы «СТВ-Спорт».

БАТЭ и «Нёман» сыграют в квалификационных турнирах Еврокубков-1

В ответном матче третьего раунда Лиги Европы борисовский БАТЭ встретится с молдавским «Шерифом». Напомним, в первом матче борисовчане без шансов уступили – 1:5. Если им не удастся отыграться, то они отправятся в плей-офф Лиги конференций. В квалификации этого турнира сегодня гродненский «Неман» попытается взять реванш у словенского «Целе» за поражение в первом матче со счетом 0:1. 

# Футбол # Фотофакт

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