«Энергетик» впервые потерял очки. Стартовал третий тур чемпионата Беларуси по футболу

Новости Беларуси. Стартовал третий тур чемпионата Беларуси по футболу. 9 апреля отношения выясняли три пары дуэлянтов. Спортсмены столичного «Динамо» праздновали викторию в матче против мозырской «Славии», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Открыли соревновательную программу «Энергетик» и «Слуцк». Дружины в итоге разошлись миром – 1:1. Счет открыли гости на 25-й минуте встречи благодаря пенальти. Но удержать преимущество не удалось. Во втором тайме минчане смогли сравнять цифры на табло. Этот гол и остался последним в матче. Отличился и спас свою команду от поражения Роман Папарига.