Прямой эфир

«Энергетик» впервые потерял очки. Стартовал третий тур чемпионата Беларуси по футболу

09 апреля 2022 15:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Стартовал третий тур чемпионата Беларуси по футболу. 9 апреля отношения выясняли три пары дуэлянтов. Спортсмены столичного «Динамо» праздновали викторию в матче против мозырской «Славии», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Энергетик» впервые потерял очки. Стартовал третий тур чемпионата Беларуси по футболу-1

Открыли соревновательную программу «Энергетик» и «Слуцк». Дружины в итоге разошлись миром – 1:1. Счет открыли гости на 25-й минуте встречи благодаря пенальти. Но удержать преимущество не удалось. Во втором тайме минчане смогли сравнять цифры на табло. Этот гол и остался последним в матче. Отличился и спас свою команду от поражения Роман Папарига.

«Энергетик» впервые потерял очки. Стартовал третий тур чемпионата Беларуси по футболу-4

«Энергетик» впервые в этом чемпионате потерял очки. Но это не мешает ему возглавлять турнирную таблицу.

# Футбол Беларуси # Роман Папарига # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Нападающий команды Президента: «Было достаточно тяжело, поэтому победа радостная, как никогда»
09 апреля 2022 13:33

Нападающий команды Президента: «Было достаточно тяжело, поэтому победа радостная, как никогда»

Фееричную точку поставил Николай Лукашенко. Хоккейная команда Президента в 13-й раз выиграла любительский турнир
09 апреля 2022 13:29

Фееричную точку поставил Николай Лукашенко. Хоккейная команда Президента в 13-й раз выиграла любительский турнир

Команды Президента и Минской области на льду «Олимпик-Арены» борются за главный приз любительского турнира
09 апреля 2022 11:58

Команды Президента и Минской области на льду «Олимпик-Арены» борются за главный приз любительского турнира