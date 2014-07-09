«Эмпайр-стейт-билдинг» окрасили в цвета немецкого флага в честь выхода сборной в финал ЧМ-2014

ЧМ-2014 по футболу. Небоскреб «Эмпайр-стейт-билдинг» в Нью-Йорке с помощью иллюминации окрасили в черно-красно-желтые цвета немецкого флага в честь победы национальной сборной Германии над бразильцами в полуфинале чемпионата мира по футболу.

8 июля на стадионе «Минейро» в Белу-Оризонти сборная Германии буквально уничтожила команду Бразилии с разгромным счетом 7:1.

7:1 - самое крупное поражение на чемпионатах мира в истории пентакампеонов

Знаменитый 102-этажный небоскрёб расположен в Нью-Йорке на острове Манхеттен. С 1931 по 1972, до открытия Северной башни Всемирного торгового центра, являлся самым высоким зданием мира. В 2001 году, когда башни-близнецы рухнули, небоскрёб вернул былой титул (смотрите видео).

Иллюминацию верхней части «Эмпайр-стейт-билдинг» часто приурочивают к каким-либо знаменательным событиям.

Например, каждый год 14 мая верхушка многоэтажного здания окрашивается в голубой цвет в память о смерти Фрэнка Синатры, которого в поздние годы называли «Мистер Голубые Глаза», а 17 марта зеленым - в честь Дня святого Патрика.

Из «редких» событий - прожекторы освещали здание в красный, белый и синий в течение нескольких месяцев после разрушения Всемирного торгового центра в 2001 году, в 2002 в дни празднования юбилея королевы Великобритании Елизаветы II подсветка была пурпурно-золотой (цвета дома Виндзоров), в 2009 «Эмпайр» окрашивали в красный и желтый в честь празднования 60-летия коммунизма в Китае, в 2012 году - в синий, голубой, красный и белый в честь победы на выборах Барака Обамы.

В 2014 право покрасоваться на самом высоком здании мира заслужили цвета немецкого флага!

Сборная Германии вышла в финал ЧМ-2014!

В матче за главный трофей 13 июля бундестим встретится с победителем противостояния Аргентина - Нидерланды.

Матч Аргентина - Нидерланды состоится 9 июля в 23.00

Чемпионат мира по футболу проходит в Бразилии с 12 июня по 13 июля. Следите за новостями вместе с ctv.by!