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Бразилия-Германия. Англичанин поставил на немцев $20 и выиграл $46 тысяч

09 июля 2014 13:59
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Новости Великобритании. Английский болельщик угадал счет матча Бразилия – Германия и в мгновение ока стал богатым.

Мужчина, имя которого не называется, поставил 20 долларов на то, что немец Сами Хедира забьёт один гол, а Германия выиграет со счётом 7:1.

Поставил 20 долларов, а заработал 46 380 долларов!

Как сообщает Telegraph, несколько человек угадали точный счет первого тайма и выиграли четырехзначные суммы.

Напомним, в полуфинале чемпионата мира Германия разгромила Бразилию (7:1) и ворвалась в финал. Как это было? Смотрите здесь!

# Чемпионат мира по футболу

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