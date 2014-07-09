Бразилия-Германия. Англичанин поставил на немцев $20 и выиграл $46 тысяч

Новости Великобритании. Английский болельщик угадал счет матча Бразилия – Германия и в мгновение ока стал богатым.

Мужчина, имя которого не называется, поставил 20 долларов на то, что немец Сами Хедира забьёт один гол, а Германия выиграет со счётом 7:1.

Поставил 20 долларов, а заработал 46 380 долларов!

Как сообщает Telegraph, несколько человек угадали точный счет первого тайма и выиграли четырехзначные суммы.



Напомним, в полуфинале чемпионата мира Германия разгромила Бразилию (7:1) и ворвалась в финал. Как это было? Смотрите здесь!